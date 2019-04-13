Başkan Erdoğan, Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Derneği'nin 57. Genel Kurulu'nun ardından Fatih Belediyesi'ne geçti.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği'nin 57. Genel Kurulu'nundan sonra Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti.
YENİ BAŞKAN TURAN'I ZİYARET ETTİ
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Fatih Belediyesi'nin yeni başkanı Mehmet Ergün Turan'ı ziyaret eden Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
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