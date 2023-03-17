Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan anlaşmayla tesis edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir.

Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirmekteki ortak niyeti teyit ettik. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Orat hedefimiz ilk etapta 3 milyar Dolar daha sonra da 5 milyar dolara ulaşmak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız.

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel mevzuları ele aldık. Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği güçlü desteği önemsiyoruz.

Finlandiya'nın NATO'ya başvuru konusu görüşmelerde önemli yer tuttu. Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecinin başlatılmasına Madrid'te onay vermiştik. Türkiye'nin haklı tereddütlerini giderilmesini istemiştik.

FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE ONAY!



Finlandiya'nın bu konuda samimi adımlar attıklarını gördük. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protolokülün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar verdik.