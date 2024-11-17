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  • Başkan Erdoğan, G-20'de Gazze soykırımını anlatacak!
Politika

Başkan Erdoğan, G-20'de Gazze soykırımını anlatacak!

Yarın Brezilya'da başlayacak G20 Zirvesi'nde İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sırasında liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.

17 Kasım 2024 Pazar 08:23 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, G-20'de Gazze soykırımını anlatacak!
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Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'yı ziyaret edecek. Dünya ticaretinin yüzde 75'ini kontrol eden G20 ülkelerinin liderleri her sene yıllık değerlendirmeler yapıyor. Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek zirveye dönem başkanı Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro kenti ev sahipliği yapacak. Görüşmelerde, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, tarım, enerji, çevre ve iklim değişikliği başlıkları ele alınacak.

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Erdoğan, Rio de Janeiro'da çok sayıda ülke lideriyle ikili görüşme de yapacak. Başkan Erdoğan'ın temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Zirvede "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında 3 oturum düzenleneceğini, katılımcıların görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı. Altun, şunları kaydetti: "G20 liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."

LİDERLER İÇİN ÜST DÜZEY GÜVENLİK

G20 Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Brezilya, liderlerin güvenliği için 8 bin kişilik güvenlik gücü seferber etti. Modern Sanat Müzesi'nde bir araya gelecek olan liderlerin güvenliği için bina çevresine asker, zırhlı araç ve donanma gemileri konuşlandırıldı. Polis, müzeyi bomba riskine karşı taradıklarını ve zirveye katılanları korumak için binanın etrafına keskin nişancılar yerleştirdiklerini kaydetti. Bazı ana yollar trafiğe kapatıldı ve belirli bölgelerde kısıtlamalar uygulandı.

  • Gazze
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