Başkan Erdoğan, Gaziantep'te coşkuyla karşılandı
Gaziantep'te coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan, halka hitap etti. Gaziantep'in kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Erdoğan, 31 Mart için mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan'ı Gaziantep ziyaretinde on binler karşıladı.
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