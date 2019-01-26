Başkan Erdoğan Gaziantep'te konuşuyor

"Gaziantep tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Teröristlerden arındırılan bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasında çok büyük sorumluluk üstlendi. Yaklaşık iki hafta önce, Fırat Kalkanı harekatı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcımız Ahmet Turgay İmamgiller'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Ülkemizin huzurunu bozmak, fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacak ve inşallah hep birlikte en yükseğe çıkaracağız. Gaziantep'ten rekor oy oranı bekliyorum.