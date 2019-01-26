Başkan Erdoğan Gaziantep'te konuşuyor
Başkan Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye'yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi, Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir.' dedi.
"Gaziantep tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Teröristlerden arındırılan bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasında çok büyük sorumluluk üstlendi. Yaklaşık iki hafta önce, Fırat Kalkanı harekatı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcımız Ahmet Turgay İmamgiller'e Allah'tan rahmet diliyorum.
Ülkemizin huzurunu bozmak, fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacak ve inşallah hep birlikte en yükseğe çıkaracağız. Gaziantep'ten rekor oy oranı bekliyorum.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.