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Başkan Erdoğan Gaziantep'te konuşuyor

Başkan Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye'yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi, Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir.' dedi.

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"Gaziantep tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Teröristlerden arındırılan bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasında çok büyük sorumluluk üstlendi. Yaklaşık iki hafta önce, Fırat Kalkanı harekatı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcımız Ahmet Turgay İmamgiller'e Allah'tan rahmet diliyorum.
 
Ülkemizin huzurunu bozmak, fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
 
Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacak ve inşallah hep birlikte en yükseğe çıkaracağız. Gaziantep'ten rekor oy oranı bekliyorum.

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