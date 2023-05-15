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Politika

Başkan Erdoğan geleneksel balkon konuşmasında vatandaşlara seslendi: Açık ara öndeyiz

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği balkon konuşmasında vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.' dedi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 02:02 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan geleneksel balkon konuşmasında vatandaşlara seslendi: Açık ara öndeyiz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın balkon konuşmasından satır başları;

- Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır.

- Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

- Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

- Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur.

- Dünyada benzeri yok, tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık.

    - Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

    - Yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.

    - TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir.

    - Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var.

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