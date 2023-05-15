Başkan Erdoğan geleneksel balkon konuşmasında vatandaşlara seslendi: Açık ara öndeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın balkon konuşmasından satır başları;- Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır.
- Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.
- Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.
- Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur.
- Dünyada benzeri yok, tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık.
- Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.
- Yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.
- TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir.
- Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var.