Başkan Erdoğan geleneksel balkon konuşmasında vatandaşlara seslendi: Açık ara öndeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın balkon konuşmasından satır başları;

- Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır.

- Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

- Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

- Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur.

- Dünyada benzeri yok, tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık.

- Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

- Yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.

- TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir.

- Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var.