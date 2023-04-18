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Politika

Başkan Erdoğan: Gençleri anlamak mutfakta video çekerek değil yatırım yaparak olur

Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur.' dedi.

18 Nisan 2023 Salı 20:27 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Gençleri anlamak mutfakta video çekerek değil yatırım yaparak olur
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları;

- Ülkemizin üzerine 6 Şubat depremlerinin gölgesinin düştüğü bugünlerde depremzedelerimizi yalnız bırakmadık.

- Evi yıkılan, düzeni bozulan tüm insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için dinlenmeden çalışıyoruz.

- Toplam 65 milyar liralık yatırım değerine sahip İstanbul Finans Merkezi, 15 sene içinde milli gelire yaklaşık 130 milyar dolar katkının yanında, 102 bin ek istihdam da sağlayacak.

- İstanbul Finans Merkezi ülkemizde finansal ekosistemin oluşumuna vesile olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? New York piyasası, Londra piyasası finansta neyse şimdi İstanbul'da da kurduğumuz finans merkezi bunları aşacak.

- İnşallah emaneti bizden devraldığınız zaman bu eserleri kazandırdığımız için bizi hayırla anacak, bizler için de dua edeceğinize inanıyorum.

-Muhalefet Togg için ne diyor? "Maket." TCG Anadolu için ne diyorlar? "Maket." Elinize dilinize dursun, bunun neresi maket? Bunların altına birer Togg versek, inanın kullanamazlar.

- Şu anda TCG Anadolu'yu vatandaşlarım gelip geziyorlar, niye? Türkiye'nin hayatiyetinde ilk defa böyle bir esere ilk defa sahip oluyoruz. Personel sayısı da 1.350, bu sayı belki daha da artacak.

- Özdemir Bayraktar, bankalardan kredi almadan çalıştı. Şimdi çocukları da aldıkları bu terbiye ile devam ediyorlar. İhracata yönelik çok ciddi potansiyel var. Talepleri karşılayamıyorlar.

- TCG Anadolu gemisi Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

- Togg ile yarının teknolojisinde hak ettiğimiz yeri muhakkak alacağız. Togg'un ülkemize kazandırdığı teknolojiyle Türkiye'yi elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden biri haline getireceğiz.

- Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur.

- Sizlerin zamanının misafiri olduğumuzun bilinciyle, özellikle gençlerimize karşı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Saçma sapan vaatlere nefes harcamıyoruz.

- Önümüzdeki dönem için yapacaklarımızı tek tek saydık. Gençlik kartı uygulamasıyla kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteli gençlerimizin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayacağız

- Yükseköğretimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceğiz. Kendi işini kuran genç girişimcilerimize faizsiz kredi sağlayacağız.

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