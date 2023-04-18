Başkan Erdoğan: Gençleri anlamak mutfakta video çekerek değil yatırım yaparak olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları;

- Ülkemizin üzerine 6 Şubat depremlerinin gölgesinin düştüğü bugünlerde depremzedelerimizi yalnız bırakmadık.

- Evi yıkılan, düzeni bozulan tüm insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için dinlenmeden çalışıyoruz.

- Toplam 65 milyar liralık yatırım değerine sahip İstanbul Finans Merkezi, 15 sene içinde milli gelire yaklaşık 130 milyar dolar katkının yanında, 102 bin ek istihdam da sağlayacak.

- İstanbul Finans Merkezi ülkemizde finansal ekosistemin oluşumuna vesile olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? New York piyasası, Londra piyasası finansta neyse şimdi İstanbul'da da kurduğumuz finans merkezi bunları aşacak.

- İnşallah emaneti bizden devraldığınız zaman bu eserleri kazandırdığımız için bizi hayırla anacak, bizler için de dua edeceğinize inanıyorum.

-Muhalefet Togg için ne diyor? "Maket." TCG Anadolu için ne diyorlar? "Maket." Elinize dilinize dursun, bunun neresi maket? Bunların altına birer Togg versek, inanın kullanamazlar.

- Şu anda TCG Anadolu'yu vatandaşlarım gelip geziyorlar, niye? Türkiye'nin hayatiyetinde ilk defa böyle bir esere ilk defa sahip oluyoruz. Personel sayısı da 1.350, bu sayı belki daha da artacak.

- Özdemir Bayraktar, bankalardan kredi almadan çalıştı. Şimdi çocukları da aldıkları bu terbiye ile devam ediyorlar. İhracata yönelik çok ciddi potansiyel var. Talepleri karşılayamıyorlar.

- TCG Anadolu gemisi Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

- Togg ile yarının teknolojisinde hak ettiğimiz yeri muhakkak alacağız. Togg'un ülkemize kazandırdığı teknolojiyle Türkiye'yi elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden biri haline getireceğiz.

- Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur.

- Sizlerin zamanının misafiri olduğumuzun bilinciyle, özellikle gençlerimize karşı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Saçma sapan vaatlere nefes harcamıyoruz.

- Önümüzdeki dönem için yapacaklarımızı tek tek saydık. Gençlik kartı uygulamasıyla kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteli gençlerimizin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayacağız

- Yükseköğretimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceğiz. Kendi işini kuran genç girişimcilerimize faizsiz kredi sağlayacağız.