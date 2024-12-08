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  • Başkan Erdoğan, gençlerin sorusunu böyle cevapladı: Liderler arasında ben ve Putin kaldık
Politika

Başkan Erdoğan, gençlerin sorusunu böyle cevapladı: Liderler arasında ben ve Putin kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Bir gencin 'Diplomatik ilişkilerinizdeki başarınızı neye borçlusunuz?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Liderler arasında zaten iki kişi kaldık. Ben varım bir de Vladimir Putin var' ifadelerini kullandı.

8 Aralık 2024 Pazar 20:52 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin gençlerin merak ettiği sorulara cevap verdi.

Bir gencin "Diplomatik ilişkilerinizdeki başarınızı neye borçlusunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderler arasında zaten iki kişi kaldık. Ben varım bir de Vladimir Putin var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Ankara'daki eserimizi yaptığımız zaman birileri yapamaz, edemez, şuydu buydu filan diyorlardı yaptık. Dünyanın değişik yerlerinden gelen bütün devlet başkanları orayı gezdikleri zaman bu projenin bir örneği bize verilebilir mi diyorlar

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Gaziantep
  • Gençlik Buluşması

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