Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin gençlerin merak ettiği sorulara cevap verdi.

Bir gencin "Diplomatik ilişkilerinizdeki başarınızı neye borçlusunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderler arasında zaten iki kişi kaldık. Ben varım bir de Vladimir Putin var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Ankara'daki eserimizi yaptığımız zaman birileri yapamaz, edemez, şuydu buydu filan diyorlardı yaptık. Dünyanın değişik yerlerinden gelen bütün devlet başkanları orayı gezdikleri zaman bu projenin bir örneği bize verilebilir mi diyorlar