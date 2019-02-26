Başkan Erdoğan: Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? AB samimi değil.

Muhalefetin engellemeleri karşısında yıkılmadık, daima kendimizle yarışarak bugünlere geldik. 23,5 milyar dolarlık IMF borcunu sıfırladık. Davos’ta IMF Başkanına, “Türkiye’nin başbakanı benim, siz Türkiye’yi yönetemezsiniz” dedim. Bay Kemal, IMF’nin kapısına siz gittiniz, oralardan borcu siz aldınız.

Dünyada milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan Türkiye var. Bugün kendine sığınan kardeşlerini zalimlere teslim eden bir Türkiye yok.

Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te teröristlerin inlerine girdik, giriyoruz. Bu sabah 7 DHKP-C’liyi inlerinde bulduk ve polislerimiz onları aldılar.

Bugün Ege'de Karadeniz'de Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan donanması güçlü bir Türkiye var.

DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BÖYLE BİR MUHALEFET YOKTUR

Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükütümetini sağa sola şikayet eden, teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi bulamazsınız. Yurt dışında uzatılan mikrofona kendi ülkesini kötüleyen muhalefet partisi bulamazsınız.

İçerde ne söylerse söylesinler dışarıda konuşurken hassas dil kullanırlar. Kimlerle fotoğraf verdiklerine dikkat ederler, dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini teröristlere şikayet eden bir muhalefet yoktur. Son 17 yılında bunun örneğini defalarca gördük yaşadık tecrübe ettik. Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet etmek sanıyor.