Başkan Erdoğan: Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? AB samimi değil.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Mitingi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Avrupalı liderlerin, AB-Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gitmesine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? AB samimi değil." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
11 ay sonra yeniden Giresun’da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Giresun daima milli iradenin, milletin adamının yanında durdu. Önümüzde 31 Mart imtihanı var, dönmemiz gereken son bir viraj var. Giresun yüzde 64,5 oy oranı ile cumhurun ittifakına sahip çıktı. Ülkemiz için, daha istikrarlı bir Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz. 31 Mart seçimleri milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olsun, barışa ve huzura vesile olsun.
Muhalefetin engellemeleri karşısında yıkılmadık, daima kendimizle yarışarak bugünlere geldik. 23,5 milyar dolarlık IMF borcunu sıfırladık. Davos’ta IMF Başkanına, “Türkiye’nin başbakanı benim, siz Türkiye’yi yönetemezsiniz” dedim. Bay Kemal, IMF’nin kapısına siz gittiniz, oralardan borcu siz aldınız.
Dünyada milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan Türkiye var. Bugün kendine sığınan kardeşlerini zalimlere teslim eden bir Türkiye yok.
Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te teröristlerin inlerine girdik, giriyoruz. Bu sabah 7 DHKP-C’liyi inlerinde bulduk ve polislerimiz onları aldılar.
Bugün Ege'de Karadeniz'de Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan donanması güçlü bir Türkiye var.
DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BÖYLE BİR MUHALEFET YOKTUR
Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükütümetini sağa sola şikayet eden, teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi bulamazsınız. Yurt dışında uzatılan mikrofona kendi ülkesini kötüleyen muhalefet partisi bulamazsınız.
İçerde ne söylerse söylesinler dışarıda konuşurken hassas dil kullanırlar. Kimlerle fotoğraf verdiklerine dikkat ederler, dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini teröristlere şikayet eden bir muhalefet yoktur. Son 17 yılında bunun örneğini defalarca gördük yaşadık tecrübe ettik. Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet etmek sanıyor.
Yatırımlardan rahatsız olan, yasaklardan medet uman bir muhalefet gördük. Çukur eylemlerinde şehir eşkıyalarına cici çocuklar diyen bir CHP gördük. Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma kaşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı daha yıkıcı, daha uzlaşmaz davranıyorlar. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek, ben buna inanıyorum.
Batı’da AK Parti’ye, MHP’ye kaybettireceğiz diyorlar. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, benim aziz milletim sandığa gömecek. AK Parti’de bütün teşkilatımız bir, iri, diri, kardeş olacağız. MHP’de de bütün teşkilat böyle olacak. Cumhur İttifakı’nı mezara kadar götüreceğiz. Vatan düşmanlarına sandıkta gereken cevabı vereceğiz.
"TÜRKİYE'Yİ TERK ET"
Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız" açıklamasını yaptığı görüntüleri meydanda hitap ettiği vatandaşlarımıza izleterek, "Türkiye'de "Kürdistan diye bir bölge var mı?" Buyrun ne diyor Kürdistan'da biz kazanacağız. Sen Türkiye'yi terk et. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Güneyde Irak'ta Kürdistan bölgesine git.Benim ülkemde böyle bir bölge yok" dedi.
AB'YE 'MISIR' TEPKİSİ: SAMİMİ DEĞİLLER
Dün Mısır’da bir toplantı vardı. Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? (Mısır'daki AB-Arap Birliği Zirvesi) AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır.
"KENDİ VATANINA İHANETTİR"
CHP'li milletvekilinin Türkiye'nin sondaj faaliyetleriyle 2 milyar doları Akdeniz'e gömeceği iddiası vatana ihanettir. 21. yy Türkiye'sine böyle beceriksiz muhalefet partisi lideri yakışmıyor. Bir koyun verin kaybeder. Türkiye gibi güçlü bir ülke böyle bir muhalefet partisini haketmiyor.
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