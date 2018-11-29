Başkan Erdoğan: Göbeğimizi kendimiz keseriz
Başkan Erdoğan: Toplu vuran yüreklerin önünde kimse duramaz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece hiçbir sorunumuz aşılmaz değildir. Kendi göbeğimizi, bizzat kendimiz kesmeliyiz.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde 34’üncüsü düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, şunları söyledi: “Filistin’in genç evlatlarına, kadınlarına, vatan hasretiyle gözyaşı döken Filistinli mültecilere buradan selamlarımı gönderiyorum. Merhum Mahmut Derviş’in işgalcilerin yüreklerine ok gibi saplanan şu muhteşem mısralarıyla kardeşlerime seslenmek istiyorum.”
BİR FİLİSTİN VARDI
“Ve ant içerim ki bir mendil işleyeceğim yarına kadar. Gözlerine sunduğum şiirlerle süslü. Ve bir cümleyle, tümceyle baldan ve öpücüklerle tatlı. Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var. Müslümanlar olduğu sürece hakkı, adaleti savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir. Hiçbir baskı, hiçbir zulüm Filistinlilerin kalplerindeki hürriyet ateşini söndürmeye yetmeyecektir. İşgalciler hedeflerine asla ulaşamayacaktır.Özellikle içinde yer aldığı coğrafya savaşın yıkıcı etkilerini en fazla yaşayan yerlerin başında geliyor. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı sorunlara çözüm üretmemiz, ancak kaynağını iyi tespit etmemizle mümkündür. Büyük savaşın yüzüncü yıl dönümünü anmadan ziyade, bir fırsata dönüştürmemiz gerekiyor. Müslümanlar olarak bilhassa da binlerce yıldır aynı coğrafyada kaderleri birbirine örülmüş milletler olarak, hiçbir komplekse kapılmadan bunu yapabilmemiz önemlidir. Geçmişte yaşanmış her hadise, acı tatlı her vaka biz Müslümanlar için iyi okunması, analiz edilmesi, üzerinde hassasiyetle düşünülmesi gereken olaylar silsilesidir. Öte yandan tarih, kendine ancak sarih bir zihne açar. Kendi tarihimizi oryantalist bir anlayışla ele almak, ancak Müslümanlar arasındaki çatışmalardan beslenenlerin işini kolaylaştıracaktır.”
ENKAZ KALDIRILAMADI
“Bugün şu gerçek bir kez daha kendini alenen göstermektedir. Her ne kadar yüz sene önce bitmiş olsa da bu savaşın coğrafyamızda bıraktığı enkaz henüz tam anlamıyla kaldırılamamıştır. Beşeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda Müslümanlar olarak halen birinci dünya savaşının yol açtığı sıkıntılarla yüzleşiyoruz. Savaşı Ortadoğu ve Afrika’ya taşıyanlar bugün huzur içinde hayatlarını sürdürürken bizler bir asır sonra dahi onların yol açtığı çatışma ve gerilimlerin bedelini ödüyoruz.Coğrafyamızı lime lime edenler, bugün farklı birlikler üzerinden dayanışmalarını perçinlerken biz halen birbirimize düşüyor, giderek daha çok parçalanıyoruz. Burada çok açık ve net olarak ifade etmek isterim ki; Suriye’den Irak’a Yemen’den Filistin’e kadar tüm bölgede yaşadığımız krizin, gerilimin, kan ve gözyaşının temelinde büyük savaş ile yapılan dizayn vardır. Bugün Yemen’de milyonlar aç, açık yaşıyorsa bunun sorumlusunu farklı yerlerde aramaya gerek yok. Sorumlusu kim? Yine biziz. Yani Müslümanlar, yani sözde Müslümanlar. Deri kemik kalmış o çocukların hali, o fakir gariplerin hali, bütün bunlar karşısında hala biz seyirciyiz. Batı başkentlerinde kotarılan Lawrence gibi karanlık tiplerle hayata geçirilen bu dizaynın en büyük mağduru maalesef Filistinli kardeşlerimiz olmuştur. Sadece topraklarını kaybetmemiş, aynı zamanda dünyanın en ağır haksızlıklarına da maruz bırakılmışlardır. İşte 1948’in Filistin’i ve 2018’in Filistin’i. 1948’in İsrail’i, 2018’in İsrail’i. Tam tersini görüyorsunuz.”
YAPMAMIZ GEREKENLER
“Müslümanlar olarak yapmamız gereken nedir? Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin yüzüncü yılında yapmamız gereken tarihten ders çıkartmaktır. Maziden ilham alarak aydınlık bir geleceği inşa etmektir. Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir mantığıyla hareket edenlerin kurduğu tuzaklara artık düşmemeliyiz. Sınırları kanla çizilmiş olan bu coğrafyada gönüllerimize yeni duvarlar örmemeliyiz. Batı toplumlarını esir alan, Avrupa’da çok büyük katliamlara sebep olarak, coğrafyamıza zerk edilen hastalıkların başında ırkçılık ve mezhepçilik bulunuyor.”
ÖNÜNDE DURAMAZLAR
“Toplu vuran yüreklerin önünde kimse duramaz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece hiçbir sorunumuz aşılmaz değildir. Çözümü başkalarında değil, bu topluluğun içinde arayacağız. Başka yere gitmeye gerek yok. Son bir asırda içimizi yakan pek çok hadisede, bir çok haksızlıkta yabancı devletlerden medet umma faydasızlığını gördük. Filistin meselesinden iç savaşlara kadar çözümü için kapısını çaldığımız uluslararası kuruluşlar bizi hayal kırıklığına uğratmadı mı?”
İKİ DUDAK ARASINDA
“Bir ülkenin iki dudakları arasına mahkum bir dünyayı BM Güvenlik Konseyi’nde görüyorum. Bütün dünya oraya bağlı. 5 tane daimi üye. Onların bir tanesi ne derse herkes onu yapmaya mecbur. Bu kuruluşlardan ve sözüm ona büyük devletlerden her krizde ne yazık ki elimiz boş döndük. Kutuplardaki balinaların sayılarını düşündükleri kadar Somali’de açlıktan ölen çocukları düşünmediklerine bizzat şahit oldum. İşte Akdeniz’de Ege’de göç esnasında ölen insanlarla bunların bir derdi var mı? Paranın, petrolün dışında kıymet verdikleri pek az değerin olduğunu artık biliyoruz.”
KENDi GÖBEĞİMiZi BiZ KESMELiYiZ
“Türkiye olarak dile getirdiğimiz ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itirazımızın gerisinde işte bu acı tecrübeler bulunuyor. Artık biz birinci dünya savaşının sonrası dünyada yaşamıyoruz. Artık yeni bir dünya var. BM’nin ne kadar üyesi varsa, bunların dönerli olarak 20’şerli olacaksa 20’şerli; hepsinin daimi üye olma hakkı tanınmalıdır. 5 daimi, 15 geçici üyeyle kusura bakmayın kimse kimseyi aldatmasın. Kaldır elini indir elini... Yaptıkları iş bu. Her şey 5 üye, hatta hatta onun içindeki bir ülkenin arasında. Değişmedikçe, reforme edilmedikçe bu böyle olacak. BM sisteminin reforme edilmesi şart. Artık bizim mevcut uluslararası yapının acziyetini, çaresizliklerini dikkate alarak kapsamlı bir politika belirlemeliyiz. Kendi göbeğimizi, bizzat kendimiz kesmeliyiz.”
TERÖR DEVLETiNE KARŞI ÇIKACAĞIZ
“Yemen’de binlerce çocuğu açlığa mahkum eden çatışmaları bizzat biz bitireceğiz. Afganistan’da kalleş eylemleri önce biz lanetleyeceğiz. Berlin’den Paris’e kadar nerede olursa olsun kimliğine bakmadan masumların öldürülmelerine önce biz karşı çıkacağız. Filistinli sivilleri dünyanın gözleri önünde katletmeden çekinmeyen devlet terörüne her şeyden önce biz tepki göstereceğiz. Vatandaşlarımızın Kudüs’ü ziyaretlerini teşvik ederek, işgalcilerin Kudüs’ün kandillerini söndürmesine önce biz engel olacağız. Lübnan ve Ürdün’deki kamplarda Filistinli mültecilerin hak ve hukukunu başkalarından önce biz koruyacağız. DEAŞ bahanesiyle bölgemizde yeni terör devletlerinin oluşturulmasına önce biz itiraz edeceğiz.”
SERBEST TİCARET VURGUMUZU YENİLEYECEĞİZ
G-20 Zirvesi için dün gece Arjantin’e giden Başkan Erdoğan, havalimanında şu mesajları verdi:
KÜRESEL EKONOMİ: G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız, serbest ticaret vurgumuzu yenileyeceğiz.
RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ: Sayın Putin’le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, malum şu anda aralarında Ukrayna’yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada bir arabuluculuk rolü üstlenenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüştük.
TRUMP’LA GÖRÜŞME: G-20 zirvesinde ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. ABD Başkanı Trump’la Münbiç konusunu görüşeceğiz. Gerek Sayın Putin’le gerek Sayın Poroşenko’yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin’le Arjantin’de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız.
Başkan Erdoğan, Latin Amerika turuna çıkmadan önce, Kerç Boğazı’nda savaş gemileri karşı karşıya gelen Rusya Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, daha sonra da ABD Başkanı Trump ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin ve Poroşenko ile yaptığı görüşmede Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerilim ele alındı. Gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Erdoğan, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladı.
TRUMP’LA DA TELEFON GÖRÜŞMESİ
Erdoğan, Trump ile de ikili konuların yanı sıra, Kerç gerilimi ele alındı. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Putin ve Poroşenko ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Erdoğan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires’te yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.
S-400 SATIŞINDA DOLAR YOK
Rus lider Putin Moskova’da katıldığı bir toplantıda Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında konuştu. Putin, dolarla ticaret konusundaki bir soruyu cevaplarken Türkiye ile yaptıkları S-400 anlaşmasını örnek gösterdiy. Putin, şunları kaydetti: “Mesela az önce, Başkan Erdoğan ile görüştüm. Diğer konuların yanı sıra S-400’leri de görüştük. Anlaşma daha önce yapıldı. Eğer dolar üzerinden satış yapmaya kalksak bu mümkün olmayacak. Biz de SWIFT dışında farklı bir yöntem bulduk.”
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