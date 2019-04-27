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Başkan Erdoğan: Gün hep birlikte Türkiye olma günüdür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, twitter’dan paylaştığı mesajda “Ne zaman birliğimizi muhafaza edip kardeşliğimizi büyütmüşsek, o zaman büyük devlet olduk. Ne zaman içimize kapanmış, birbirimizle kavga etmişsek de, işte o zaman kaybettik. Gün 82 milyon olarak bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür” dedi. Başkan Erdoğan, “Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz” mesajını paylaştı.

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Başkan Erdoğan Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
 
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Terör, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin bekasına yönelik tehditleri 82 milyon olarak hep beraber göğüslememiz gerekiyor. Önümüzde 4 buçuk yıllık bir icraat dönemi bulunmaktadır.
 
İcraat döneminde tüm enerji ve vakit ülkenin meselelerinin çözümüne, millete hizmet yoluna hasredilir. Biz “kızgın demiri soğutalım” çağrımızla işte bu ince noktaya dikkat çektik.
 
Ne zaman birliğimizi muhafaza edip kardeşliğimizi büyütmüşsek, o zaman büyük devlet olduk. Ne zaman içimize kapanmış, birbirimizle kavga etmişsek de, işte o zaman kaybettik.
 
Gün 82 milyon olarak bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür.
 
Bizim nazarımızda “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ilkesine inanan herkes Türkiye ortak paydasında zaten buluşmuş demektir.
 
Cumhur İttifakı da işte bu ortak paydanın lokomotifidir, itici gücüdür, en büyük temsilcisidir.
 
Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz.

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

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