Başkan Erdoğan Güney Amerika'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacağı, 2-3 Aralık 2018 tarihlerinde de Paraguay ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

G20 Zirvesi'nin, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmaların gözden geçirilmesi, uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği ile terörizm ve göç gibi konuların ele alınmasına imkan tanıyacağı belirtildi.

Erdoğan'ın bu vesileyle zirve katılımcısı bazı ülke liderleri ve uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunmasının öngörüldüğü ifade edildi.

-Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Buenos Aires'deki G20 Liderler Zirvesi'ni takiben 2-3 Aralık 2018 tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyarette bulunacağı aktarılarak, söz konusu ziyaretlerin, Türkiye'den Paraguay ve Venezuela'ya Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliği taşıdığı vurgulandı.

Paraguay ve Venezuela ziyaretleri sırasında anılan ülkelerle ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların ele alınması ve ikili ilişkilerimizin daha ileri taşınmasına imkan verecek çeşitli anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğü kaydedildi.