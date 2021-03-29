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Politika

Başkan Erdoğan güzel haberi duyurdu: İki bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 'Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.' diye konuştu.

AA29 Mart 2021 Pazartesi 12:26 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:54
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

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