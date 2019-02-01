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Başkan Erdoğan: Asla vatandaşlarımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz

Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışında konuşan Başkan Erdoğan 'Müteahhitler kazansın diye asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz' dedi.

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Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

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