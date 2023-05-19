Başkan Erdoğan 'daha çok çalışacağız' diyerek uyardı: Rehavet olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Hemşeri Dernekleri Buluşması" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul sadece ülkemizin en büyük şehri değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin kendisidir. 81 vilayetin ve 922 ilçenin tamamından insanları bağrında yaşatıyor. Birileri kendilerini yırtsınlar, İstanbul Anadolu'dur, Trakya'dır, Türkiye'dir.

İstanbul, Balkanlardan Kafkaslara kadar gönül coğrafyamızı kucaklayan anadır. Derneklerimizin her birini ayrı ayrı selamlıyorum. Gönlümüzün Rize'den kopmaması gibi sizlerde geçmişinizle bağınıza sahip çıkıyorsunuz. Değerlerimizi yaşatma şevki veren en büyük motivasyon kaynağımızdır.

Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz. Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri kendi karakter fukaralıklarını gösterir. Seçim gecesi yaşananları gördünüz. Depremzedelerimize yapılan saygısızlık bile kabahat kasesini doldurmaya yeter. Depremlerin ardından kardeşlerimiz için çalışırken bunlar ne yaptı? Küçük çalışmaları reklam malzemesi haline getirmek dışında ne yaptı?

Şov yapmak dışında bunlar ne yaptı? Bizler depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da olur. Seçimden sonra utanmadan, arlanmadan depremzedelerimize hakaret etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü bu. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş. FETÖ ile emperyalistlerle yol yürüyenlerden başka ne beklenir. Bunlar talimatı Kandil'den alıyor.

Defne'de CHP yüzde 80, biz yüzde 20 oy aldık. Ama hastanemizi yaptık, onlara rağmen yaptık. Pazar günü de açılışını yapacağız. Biz kime ne kadar oy çıkmış ona bakmayız.

Benim polisim, askerim, zannediyor musun sana fırsat verecekler? Böyle bir fırsatı vermezler. 'PKK'lı, FETÖ'cü, Gezi'ci, teröristleri, Selo'yu serbest bırakacağız' dediler. Biz iş başında olduğumuz sürece adalet, hukuktan başka mekanizma çalışmaz. Devletten, terörden attığımız ne kadar kişi varsa, 'Geri alacağız' dediler. 'Yakasına yapışacağız' dediler, hizmette bulunmuş kim var yakasına yapışacaklar. Bu ülkenin iliğini kemiğini sömüren tefecilerden borç alacaklar. Londra tefecilerinden borç alacaklarmış Bay bay Kemal onlar sana tefeci oldukları halde delikli kuruş vermezler.

Onlar kime borç vereceklerini iyi bilirler. Bugüne kadar görüşmelerimizi yaptık ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olarak yaptık. Hiçbirini dışlamadık. ABD 'S-400'leri geri ver' dedi. Biz 'hayır' dedik. 'Patriot vermediniz biz savunmayla ilgili bu adımı attık vermediniz' dedik. Biz adam gibi durduk, duruşumuzdan taviz vermedik.

Rusya'ya yatırımlara katılarak, 'Batı ne istiyorsa yapacağız' dediler. Bay bay Kemal, Batı ne isterse değil Türkiye ne isterse biz onu yaparız. Lafa, anlayışa bak. Böyle bir şey bizim siyaset kitabımızda yer almaz. 'Kapatacağız' dediler, bu ülkenin milli kurumlarını. Destek vereceklermiş, aile kurumuzu hedef alan sapkın akımların gelişmesine.

LGBT'ye yol verecekler. Buradan milletime sesleniyorum, bu CHP LGBT'ci, yanındaki ortakları HDP, İYİ Parti, diğerleri LGBT'ci.