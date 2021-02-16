Başkan Erdoğan hakkında hadsiz ifadeler kullanan Türkiye düşmanı Wilders'a çok sert tepki

AA 16 Şubat 2021 Salı 07:41 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 07:41

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.



Altun, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve Hollanda'nın NCTV kuruluşunun raporuna ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

"Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Asıl tehlike, Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Bu itibarla, Hollanda'nın NCTV kuruluşunun mesnetsiz, taraflı ve cahilce 'raporunu', köyün delisinden daha büyük bir endişe kaynağı olarak görmeliyiz. Türkiye ve Avrupalı Türkler her zaman terörün ve aşırıcılığın karşısında bir duvar olmuştur. Aksini iddia etmek, ırkçılığa ve İslamofobi'ye hizmet etmektir."

İBRAHİM KALIN'DAN ÇOK SERT CEVAP

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Wilders'e çok sert tepki gösterdi. Kalın, Wilders'in fotoğrafını paylaşarak "Embesil" ifadesini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN, WİLDERS'İN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDAKİ İFADELERİNE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

Açıklamasında, "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır. Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terk etmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerin yüceltilmesine düşmandır."