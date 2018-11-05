Başkan Erdoğan: Haydutlara meydanı boş bırakmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi’nin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in ilk kaynak töreninde konuştu. Çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan net mesajlar verdi ve şunları söyledi: “lk kaynak törenini 2013 Eylül ayında, denize indirme törenini ise 2016 Haziran ayında yaptığımız Burgazada korvetimizi bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ediyoruz.”

HAYIRLI OLSUN

“Tasarım, inşa, donatım ve tedarik işlemleri yerli ve milli imkanlarla yürütülen MİLGEM projesinin ürünü olan Burgazada korvetimizin ülkemize milletimize, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu geminin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen mühendisinden işçisine, tersane yönetiminden alt yüklenicilere kadar herkese şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”

ÇOK GÜÇLÜ OLMALIYIZ

“Geçtiğimiz yıl MİLGEM Projesi’nin dördüncü gemisi olan Kınalıada’yı denize indirmiştik. İnşallah en geç 2020 yılında Kınalıada’yı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslim edeceğiz. Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü caydırıcılığımızı, hareket kabiliyetimizi, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır. Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan hadiseler ülkemizin Deniz Kuvvetlerinin en az diğer unsurları kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz.”

HAKLARI KORUYORUZ

“Bizim kimsenin hakkında, hukukunda hele hele toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Türkiye’ye rağmen Doğu Akdeniz’de veya Ege’de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye’deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız. Sabırlı ve uzun bir çalışmanın alın terinin farklı alanlardaki birikimlerin büyük bir emeğin ürünü korvetlerimiz hizmete girdikçe sözümüz denizlerde daha derin yankılar yapmaktadır. Bizim bu gemilerimiz sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir.”

ÖZAL İLE BAŞLADI

“Savunma Sanayiimizde rahmetli Özal ile başlayan atılımları Başbakanlığımız döneminde bambaşka bir boyuta taşıdık ve bu gurur verici aşamaya geldik. MİLGEM projesinin ilk gemisi olan Heybeliada’yı Preveze Deniz Savaşı’nın 470. yıl dönümünde denize indirerek tarihe de anlamlı bir selam verdiğimize inanıyorum. Bir üst sınıf fırkateynimiz İstanbul’u da denizlere indirdiğimizde artık bu alanda bambaşka bir lige çıkmış olacağız. Bayrağımızı kendi denizlerimizle birlikte uluslararası görevleri vesilesiyle tüm dünyada gururla dalgalandırmakta kararlıyız.”

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALACAK