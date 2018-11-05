Başkan Erdoğan: Haydutlara meydanı boş bırakmayız
Başkan Erdoğan: 'Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklarımızın Kuzey Kıbrıs dışlanarak gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmiyoruz. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Haydutlara denizleri bırakmayız.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi’nin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in ilk kaynak töreninde konuştu. Çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan net mesajlar verdi ve şunları söyledi: “lk kaynak törenini 2013 Eylül ayında, denize indirme törenini ise 2016 Haziran ayında yaptığımız Burgazada korvetimizi bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ediyoruz.”
HAYIRLI OLSUN
“Tasarım, inşa, donatım ve tedarik işlemleri yerli ve milli imkanlarla yürütülen MİLGEM projesinin ürünü olan Burgazada korvetimizin ülkemize milletimize, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu geminin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen mühendisinden işçisine, tersane yönetiminden alt yüklenicilere kadar herkese şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”
ÇOK GÜÇLÜ OLMALIYIZ
“Geçtiğimiz yıl MİLGEM Projesi’nin dördüncü gemisi olan Kınalıada’yı denize indirmiştik. İnşallah en geç 2020 yılında Kınalıada’yı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslim edeceğiz. Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü caydırıcılığımızı, hareket kabiliyetimizi, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır. Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan hadiseler ülkemizin Deniz Kuvvetlerinin en az diğer unsurları kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz.”
HAKLARI KORUYORUZ
“Bizim kimsenin hakkında, hukukunda hele hele toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Türkiye’ye rağmen Doğu Akdeniz’de veya Ege’de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye’deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız. Sabırlı ve uzun bir çalışmanın alın terinin farklı alanlardaki birikimlerin büyük bir emeğin ürünü korvetlerimiz hizmete girdikçe sözümüz denizlerde daha derin yankılar yapmaktadır. Bizim bu gemilerimiz sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir.”
ÖZAL İLE BAŞLADI
“Savunma Sanayiimizde rahmetli Özal ile başlayan atılımları Başbakanlığımız döneminde bambaşka bir boyuta taşıdık ve bu gurur verici aşamaya geldik. MİLGEM projesinin ilk gemisi olan Heybeliada’yı Preveze Deniz Savaşı’nın 470. yıl dönümünde denize indirerek tarihe de anlamlı bir selam verdiğimize inanıyorum. Bir üst sınıf fırkateynimiz İstanbul’u da denizlere indirdiğimizde artık bu alanda bambaşka bir lige çıkmış olacağız. Bayrağımızı kendi denizlerimizle birlikte uluslararası görevleri vesilesiyle tüm dünyada gururla dalgalandırmakta kararlıyız.”
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALACAK
MİLGEM Projesi kapsamında daha önce hizmete giren TCG Heybeliada ve TCG Büyükada’nın ardından üçüncü korvet olacak TCG Burgazada, 99,5 metre boya, 14,4 metre genişliğe ve 2 bin 400 ton ağırlığa sahip. Modern teknoloji ve silah sistemleriyle donatılan TCG Burgazada, intikal süratiyle ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili seyir menziline sahip olarak 10 gün denizde kalabiliyor. 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip korvet, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol görevlerine yönelik imkan ve kabiliyete sahip. MİLGEM Projesi’nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada’nın donatımına ise İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediliyor.
DÜNYANIN EN ÜST LİGİNDEKİ ÜLKELERLE YARIŞIYORUZ
“2004 yılından bu yana yakın takip altında tuttuğumuz pek çok projesini bizzat himaye ettiğimiz savunma sanayii faaliyetleri bize bir gerçeği göstermiştir. Bu gerçek de Türkiye’nin ve Türk milletinin gerekli irade ortaya konduğunda altından kalkamayacağı hiçbir işin olmadığıdır. Biz mühendislerimize güvendik, teknisyenlerimize güvendik, araştırmacılarımıza güvendik, akademisyenlerimize, subaylarımıza güvendik en önemlisi de girişimcilerimize güvendik. Sonuçta ortaya karadan denize, havadan uzaya kadar her alanda dünyanın en üst ligindeki ülkelerle yarışabileceğimiz seviyede ürünler çıktı. Geçtiğimiz hafta Ankara Lalahan’da optikden lazere kadar farklı alanlarda kendi tasarımımız ve üretimimiz olan ürünlerin testlerine şahitlik ettik.”
ALLAH YAPTIĞIMIZ iŞLERiN BEREKETiNi VERiYOR
“Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada ilk beş altı ülke arasındayız. Yine kendi geliştirdiğimiz ATAK helikopterleri emsalleri arasında giderek daha çok öne çıkıyor. Daha geride simülasyon sistemlerinden milli savaş uçağımıza kadar pek çok proje daha var. Biz kendi gücümüze kendi imkanlarımıza kendi kabiliyetlerimize güvendikçe kaynaklarımızı dışarıya aktarmak yerine içerideki girişimcilerimizi destekledikçe Allah da yaptığımız işlerin bereketini veriyor.”
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