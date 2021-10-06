6 Ekim 2021 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:52

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'başbakanlığa adayım' açıklaması hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bir de CHP'nin başını çektiği ittifakın ortağı ve onun başını çektiği hanımefendi var. HDP'nin Millet İttifakı'nın ortağı olduğu inkarı mümkün olmayan bir gerçek. İYİ Parti'nin bu gerçeğe kör kalması artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması bu trajikomik görüntü ile ilgilidir. HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmediğini açıklamıştır. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Meral Akşener, hayali bir makama talip oldu. Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır." diye konuştu.