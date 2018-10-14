Başkan Erdoğan Hulusi Akar Camii’ni açtı

Açılışta konuşan Erdoğan, “Kayseri’deki toplu açılış törenini manevi çimentosu olan Hulusi Akar Camii’mizin de açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle özgün, yerel bir mimari olması hasebiyle büyüleyici bir cami burası. Burada sadece bir mescit, bir cami yok. Aynı zamanda bu kabristanın içerisinde böyle bir külliye oluştu. Bu külliye ile birlikte burada sürekli bir vaaz’ul nasihat oluşacak. Bir taraftan kabristana bakacağız, hayat neymiş sorusuna cevap arayacağız. Hepimiz öleceğiz. Gideceğimiz yer, kabristan. Musalla taşında hoca efendi, cumhurbaşkanı, milyarder, orgeneral niyetine demiyor; er kişi, hatun kişi niyetine diyor. Onun için baki kalan bu kubbede, hoş bir sâda imiş meğer diyeceğiz” dedi.

YAPTIĞIMIZ İŞLE ANILACAĞIZ

Erdoğan, “Yaptığımız güzel işlerle anılacağız. Hayırlı evlatlar, eserler bırakmak gayretinde olalım. Rabbim sevgili Habib’i vasıtasıyla, ‘Kim benim için bu dünyada bir mescit inşa ederse, ben de ebedi alemde aynı şekilde ona bir köşk inşa ederim’ diyor. Senet hazır, öyleyse buna çalışacağız” diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, “Allah hayırlarımızı kabul etsin. Annem babamın da yattığı mezarlıkta yatan tüm hemşehrilerimize rahmet diliyorum, teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.