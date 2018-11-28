Başkan Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Useymin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin'i kabul etti.
Erdoğan, 34. İSEDAK Toplantısı için İstanbul'da bulunan Useymin ile İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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