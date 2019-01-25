Başkan Erdoğan, iki ay süre verdi ve uyardı: Bölgeyi kontrol edebilecek tek güç Türkiye'dir

Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, bölgede yaşanan her hadisenin insani ve siyasi yükünü çektiklerini, buna karşılık sahayı başkalarının işgal ettiğini belirtti. Sorunun çözümü için kurulan masayı başkalarının doldurduğuna işaret eden Erdoğan, artık bu çarpıklığa rıza göstermeyeceklerini vurguladı.

"MÜLTECİYE BİZ BAKIYORUZ, BAŞKALARI SIZLANIYOR"

"4 milyon mülteci bizim ülkemizde, onlara biz bakıyoruz. 35 milyar doları biz harcıyoruz ama onlar hala titriyor, ayaklara bak. Böyle bir şey olur mu?" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla bunun işaretini vermiştik. Rusya'yla beraber, İdlib'te vardığımız mutabakatla sınırlarımızın dibinde yeni bir insani krizin yaşanmasına engel olduk. Sayın Putin'le beraber attığımız bu adımlarla, İran Devlet Başkanı Sayın Ruhani'yle üçlü zirvelerimizde attığımız adımlarla olayı bir yere getirdik. Aksi takdirde bu katliamlar, çok daha farklı olabilirdi. Bize yıllarca 'Munbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz' diyenler temenni ederim ki şimdi bu son verilen sözlerle bunu yerine getirirler."

Fırat'ın doğusundaki DEAŞ'lı, YPG'li, PKK'lı teröristleri temizleme kararlığını bir kez daha ifade ettiğini vurgulayan Erdoğan, sabırlarının sınırsız olmadığına dikkati çekti.

"GÜVENLİ BÖLGEYİ YAPAMIYORSANIZ, BİZ YAPARIZ"

"Bize verilen sözlerin yerine gelmesini sonsuza kadar bekleyecek de değiliz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle, aksi takdirde biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye'nin bu çabasına lojistik destek vermesidir. Suriye halkını, güya teröristlerden ve rejimin zulmünden korumak üzere kurulan adı var kendi yok uluslararası koalisyonun böyle bir bölgeyi oluşturması da güvenliğini sağlaması da mümkün değildir. Yıllardır bize karşı teröristlerin safında olanlara böyle bir fırsatı vermeyeceğiz. Bölge halkının, can ve mal emniyetine, haklarına, kültürüne, değerlerine saygı duyulmayan hiç kimseyle böyle bir yola girilemez."

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in de bu işe uygun bir kabiliyetinin olmadığını dünyadaki pek çok örneğe bakarak gördüklerini dile getirdi.

ONURLU DURUŞUMUZUN BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIRIZ

"Suriye sınırlarımızda tesis edilecek bu bölgenin gerçek anlamda güvenliğini ve işlerliğini sağlayabilecek tek güç Türkiye'dir." vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü bu mesele, bizim yüreğimizi yakıyor. Her şeyden önce Türkmen'iyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle, diğer gruplarıyla binlerce yıllık ortak geçmişimizin bulunduğu kardeşlerimizin maruz kaldığı zulümler sebebiyle yüreğimizi yakıyor. Sınırlarımız boyunca güvenliğimiz ihlal edilerek yüreğimizi yakıyor. Askerimizin, polisimizin, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit ederek yüreğimizi yakıyor. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünüyle yönelik niyetlerin aracı olma potansiyeliyle yüreğimizi yakıyor. Topraklarımızda yaşayan 4 milyona yakın sığınmacıyla yüreğimizi yakıyor. Öyleyse bu meselenin çözümüne katkı sağlayacak sahadaki fiili kontrolün de bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalı olduğumuzu şimdiden beyan ediyoruz. Eğer bu onurlu duruşun bir bedeli olacaksa onu da ödemeye hazırız."

"BURAYI KONTROL EDEBİLECEK TEK GÜÇ TÜRKİYE'DİR"

Salonda bulunanlara, "Dadaşlar, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere derslerini vermeye hazır mısın?" şeklinde seslenen Erdoğan, "Evet" cevabı üzerine, "Dadaş hazırsa Türkiye de hazırdır. Türkiye hazırsa Allah'ın izniyle önünde duracak hiçbir fani güç yoktur." dedi.

Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili konuları yakından takip ettiklerini bildiren Erdoğan, diğer yandan da seçimlere hazırlanmayı sürdürdüklerini belirtti.