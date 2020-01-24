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Politika

Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi başladı.

24.01.2020  14:45 - Güncelleme: 24.01.2020  14:45

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