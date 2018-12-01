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Başkan Erdoğan: İdlib'le ilgili 4'lü zirve önem arz etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı. Başkan Erdoğan, 'İdlib'le ilgili 4'lü zirve önem arz etti' dedi.

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Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 17.25'te başlayan görüşmesi basına kapalı şekilde sürüyor.

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