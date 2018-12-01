Başkan Erdoğan: İdlib'le ilgili 4'lü zirve önem arz etti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı. Başkan Erdoğan, 'İdlib'le ilgili 4'lü zirve önem arz etti' dedi.