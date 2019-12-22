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Politika

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Başta Yunanistan, bütün Avrupa hissedecek

Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuştu. Rejim bombardımanının sürdüğü İdlib'den yeni göç dalgasına dikkat çeken Erdoğan Türkiye'nin bu göç yükünü tek başına taşımayacağını belirterek 'Bütün Avrupa bunu hissedecek' dedi.

AA22.12.2019  20:51 - Güncelleme: 22.12.2019  21:20

Başkan  Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz."

Erdoğan, "Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır." diye konuştu.

"Atacağımız adımları belirleyeceğiz"

Suriye'den Türkiye sınırına yönelik yeni bir göç dalgası başladığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Başta Yunanistan olmak üzere bütün Avrupa hissedecek. Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz."

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