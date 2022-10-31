Başkan Erdoğan imzaladı: Çok sayıda kuruma atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçi ve daimi temsilcilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Arslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze alındı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Begeç, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı.

ADLİ TIP KURUMUNDA ATAMA VE GÖREVLENDİRME

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliği'ne Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık atandı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Gökhan Bahçecik, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Haluk Yıldız, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Hakan Demir, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne de Adem Bacanlı atandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDA AÇIK BULUNAN 6 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü'ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Bölge Müdürlüğü'ne Esen Diler, Bursa Bölge Müdürlüğü'ne Ali Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne Mücahit Taşkın, Samsun Bölge Müdürlüğü'ne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

İKİ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lokman Hekim Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi'ne yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak Enver Usca, Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi olarak da Bülent Murat Haholu atandı.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA ATAMA

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alındı. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı. Karar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Murat Süt'ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı'nda açık bulunan Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı'na Murat Soykan'ın ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Levent Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Muhammet Kamil Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Özgür Semiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Onur Kızılkaya getirildi. (DHA)