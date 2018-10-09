Başkan Erdoğan: Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Marriot Otel'de düzenlenen Macaristan-Türkiye İş Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, iş adamlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'e nazik daveti için teşekkür eden Erdoğan, "Dün ve bugün Macar makamlarının sergilediği misafirperverlik karşısında kendimizi evimizde hissettiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Macaristan'ı yabancı bir ülke olarak görmediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Macaristan ile kökleri Orta Asya'ya uzanan kadim bağlarımız vardır. Dillerimize geçmiş ortak kelimeleriniz, türkülerimiz, müziklerimiz, bestelerimiz vardır. Barışın, muhabbetin ve dayanışmanın timsali Gül Baba gibi gönül erlerimiz, hak aşıklarımız vardır. Geçmişi 5 asra yaklaşan ve giderek güçlenen ikili münasebetlerimiz var. Bu ortak paydaların dünyada çok az ülkeye nasip olduğunu özellikle ifade etmek isterim."

Cumhurbaşkanı Ader'in davetine icabetle 5 yıl sonra cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki bu özel ilişkileri çok daha ileri seviyelere taşıyacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle değerli dostum Sayın Viktor Orban'ın huzurunda tüm Macar halkına ortak mirasımıza gösterdikleri ilgi ve özenden ötürü bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 aşkın Türk ve Macar iş adamıyla birlikte olduklarını, ikili görüşmelerin de yapıldığını belirterek, bu görüşmelerle birlikte geleceğe yönelik nasıl adımların atılabileceğinin değerlendirmesinin olduğunu söyledi.

Türkiye Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ilişki ve ivme yakaladıklarına dikkati çeken Erdoğan, iki ülke arasında çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirdiklerini, başbakanlığı döneminde Budapeşte'ye 2005 ve 2013 yıllarında iki kez ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Siyasi düzeyde yakaladıkları ivmeyi 2013'te Başbakan Orban'ın ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısını yaparak taçlandırdıklarını dile getiren Erdoğan, üçüncü konsey toplantısını 2017 Haziran ayında Türkiye'de yaptıklarını, bir sonraki konsey toplantısını gelecek yıl Budapeşte'de yapmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, Karma Ekonomik Komisyon, Turizm Karma Komisyonu, Tarım Yürütme Komisyonu, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu, Sanayi Ortak İşbirliği Komitesi İş Konseyi gibi çok sayıda ortak mekanizma teşkil ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika ortak çalışma grubunun tesisini de son derece önemsiyorum. İstiyorum ki Türkiye-Macaristan iş birliğiyle Afrika'da ortak yatırımlara girelim. Yani burada Macar Eximbank'ı ile Türk Eximbank'ın da dayanışması, destekleriyle Afrika'da bizim özellikle 2005 yılından sonra kalktığımız atakla hemen hemen şu anda 41 ülkedeki oluşturduğumuz büyükelçiliklerle çok farklı bir alt yapının sahibi olduk. Tabi 54 ülkeye burada hükmetmek, bu çok önemli ve bu ülkeler üzerinde biz Macaristan'la ortak iş birliğine girebiliriz. Şu anda Afrika'nın beklentileri çok, adeta çorak bir alan diyebiliriz ve burada tarımdan sanayiye, sağlık, turizm, alt yapı, üst yapı bütün bu alanlarda birçok çalışmaları yapmak mümkün."

İki ülke arasında 2009'da yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ikili ticaretin 2017'de 2,6 milyar dolara yükseldiğini aktaran Erdoğan, "2018 yılının ilk 8 ayında ise bu 1,8 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Şimdi hedef 5 milyar doları yakalamak ki az önce Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi 6 milyar avro gibi bir hedefe ulaşmak bu her ikimizin de ortak bir hedefidir. Bu miktar aslında geçen yılın ilk 8 ayına kıyasla yüzde 8'lik bir artışa tekabül ediyor şu andaki rakam. Sadece ticaretimiz değil hamdolsun yatırımlarımız da günden güne artıyor." dedi.

Erdoğan, Macaristan'da lojistik, turizm, enerji, müteahhitlik gibi pek çok sektörde Türk firmalarının yatırımlarının bulunduğuna işaret ederek, "Macaristan Yatırım Ajansı HİPA'nın sağlayacağı krediler ile iş adamlarımıza vize kolaylığı, hiç şüphesiz buradaki yatırımlarımızı daha da büyütecektir." ifadesini kullandı.

Macaristan hükümetine Türk iş adamlarına verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretimde KOSGEB ile Macaristan Ulusal Ticaret Evi arasındaki bir mutabakat zaptı imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada şu noktanın altını özellikle çizmek istiyorum; tüm bu olumlu gelişmelere rağmen ekonomik ilişkilerimizin mevcut durumu yeterli değildir. Biz bunu çok daha ilerilere taşıyabiliriz. Hiçbir siyasi sorunu bulunmayan, ekonomik ilişkiler noktasında hukuki alt yapısı tamamlanmış, tarihi ve kültürel açıdan birer kardeş gibi yakın iki ülkenin ticaretinin daha üst seviyelerde olması gerekir.

Bizlere ve burada bulunan iş adamlarımıza düşen en önemli görev ikili ticaretimizi Türkiye ile Macaristan arasındaki dostluk bağlarına yakışır bir düzeye çıkarmaktır. Burada şunu çok açık net söyleyebilirim o da Türkiye ve Macaristan arasındaki bu ilişkileri güçlendirmede iş adamlarımıza, sizlere çok büyük görev düşüyor. Biz üzerimize düşeni her iki siyasi yetkili sorumlu olarak yapmaya hazırız, siz de üzerinize düşeni yapmalısınız. Macar ve Türk ekonomileri birbiriyle rekabet eden değil, birbirini tamamlayan, benzerliklerini kullanarak daha büyük sinerji oluşturan ekonomilerdir. Özellikle turizm, enerji, müteahhitlik, lojistik, gıda endüstrisi gibi sektörlerde önemli iş birliği potansiyelimiz vardır."

Erdoğan, şimdiye kadar sığınmacılar için BM hesaplamalarına göre bütçeden 33 milyar dolar harcandığını, bu süreçte hiçbir ülkeden, hiçbir uluslararası kuruluştan doğru dürüst yardım alınmadığını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin verdiği sözü tutmadığına işaret eden Erdoğan, "2016'da bizlere 3 artı 3, milli bütçemize değil, uluslararası kuruluşlara 6 milyar avro vereceklerdi, bunu vermediler. Verilen ne? 1 milyar 700 milyon avro. Biz bütün bunlara rağmen oradaki bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Böyle devasa bir sorunla tek başına mücadele etmemize rağmen terörden ve rejimin saldırılarından kaçan Suriyeli mazlumlara sahip çıkmaya devam ettik. Üzülerek ifade etmek gerekirse, mülteci meselesinin çözümünde uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmemiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacıların, Akdeniz'de, Ege'de dalgaların arasında kalmaya mahkum edildiğini, hatta botları delinerek ölüme mahkum edildiklerini, bunların bütün kamera çekimlerinin ellerinde olduğunu bildirdi.

"Yüz binlerce insanın hayatını kurtaracak, milyonlarcasının da Suriye'de kalmasını sağlayacak 'güvenli bölgeler' teklifimiz başta müttefiklerimiz tarafından bilinçli bir şekilde sabote edilmiştir." diyen Erdoğan, çözümsüzlüğün faturasını da önce Suriye halkının, daha sonra da Türkiye gibi komşu ülkelerin ödemek zorunda kaldığını aktardı.

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını ve milli güvenliğini korumakta sonuna kadar kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zira şu gerçeği de çok iyi biliyoruz, Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır, bizim burada bir sıkıntımız yok. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır. 2002 yılından beri ortalama yüzde 5,8, geçen sene yüzde 7,4, 2018'in ilk yarısında ise yüzde 6,3 oranında büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Bu oranlarla OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını yakaladık. Özellikle kamu, hane halkı, bankalar ve özel sektör borçluluk oranlarında uluslararası kriterlere göre gayet olumlu bir görüntümüz var. Ülkemize yönelik bu saldırılara karşı tüm kurumlarımızla gerekli önlemleri aldık. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanımız birkaç hafta önce yeni ekonomi programımızı açıkladı. 2019, 2021 yılları için hazırlanmış bu program, katılımcı bir anlayışla, sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefiyle kaleme alındı. Alınan önlemlerle ekonomimizin dengelenme yönünde işaretler verdiğini memnuniyetle görüyoruz. Ticaret savaşları gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan'la ekonomik iş birliğimiz çok büyük önem arz ediyor ve biz bunu aramızda başarmalıyız. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği güncellemesi çalışmalarına hala başlanamaması ve Türk iş adamlarının ve halkının vizeye tabi olması, potansiyelimizin tam olarak kullanılmasının önündeki en büyük engellerdendir. Macaristan ve diğer AB üyesi ülkelerden bu süreçte destek bekliyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, salonda bulunan her iki ülke iş adamlarına çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"İlişkilerimizin ve stratejik ortaklığımızın ekonomi boyutunu gelin hep birlikte daha da kuvvetlendirelim. Biz hükümetler olarak girişimcilerimizin önünü açtık, açmaya devam ediyoruz. Sayın Orban da bu konularda kararlı bir dostumdur, arkadaşımdır. Aynı kararlılıktayım ve bu kararlılığımızın gereğini de yerine getirelim diyorum. Kıymetli Macar girişimcilere de ülkemizin onlarca yıllık tecrübelerinden daha fazla istifade etmeleri çağrısında bulunuyorum. Biz Macaristan'dan ne alabileceksek almaya, Macaristan da bizden ne alabilecekse almaya kararlı olduğumuzu ifade ettik. Bugün düzenlediğimiz iş formunun bu amaca vesile olmasını diliyorum."