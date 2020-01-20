HALİME KÖKCE/ ERSOY DEDE 20.01.2020 15:29 - Güncelleme: 20.01.2020 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı için bulunduğu Berlin'den dönüş yolunda, Star yazarları Halime Kökçe ve Ersoy Dede'nin de aralarında bulunduğu medya mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



GİRİT ADASINDA KITA SAHANLIĞI

Girit adasının etrafında kıta sahanlığı gibi bir olayın söz konusu olmadığı belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İtalya şu anda bizimle görüşmeler yaptı. Libya ile yaptığımız mutabakat çerçevesinde biz sondaj çalışmalarını yapabileceğiz. Fakat bütün bunlara rağmen tüm Kıbrıs’ın etrafından çıkacak olan ürünlerin hepsi kuzey ve güneyindir. Hepsi eşit oranda buralarda bu hakkı paylaşma imkânına sahiptir. Ama bugüne kadar Güney Kıbrıs buna uymamıştır. Hiçbir zaman da kuzey ile bunu beraber oturup konuşup anlaşalım dememişlerdir. Şu anda tabi bizim sahilimiz ile Libya sahili birbirini gördüğü için burada böyle bir imkan bize doğuyor ve Yunanistan’ı çıldırtan da zaten bu... Bir de Doğu Akdeniz’de tabi en uzun kıyı şeridine biz sahibiz. Bu da bize ayrı bir imkan sağlıyor. Girit adasının etrafında kıta sahanlığından bahsediyorlar. Adaların etrafında kıta sahanlığı gibi bir olay söz konusu değil. Bu sadece karasuları ile alakalı. Maalesef bizimkilerden bazıları da buna uyuyorlar." dedi.

"MİÇOTAKİS ARAYI DÜZELTMEK İSTİYOR!"

Hafter'in Yunanistan'a tahrik amaçlı çağrıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niye Miçotakis, Hafter’i Yunanistan'a çağırdı? Sadece bizi tahrik etmek için çağırdı. Bu akşam ismini vermeyeceğim bir tane lider “Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor” dedi. “Nasıl bir iş bu? Hem benimle arayı düzeltmek istiyor öbür taraftan da gidiyor Hafter’i Yunanistan'a çağırıyor. Böyle saçmalık olur mu?” dedim. “Sen ona söyle, öncelikle bir defa bu yanlıştır, düzeltsin, ondan sonra bizim görüşmemiz kolaydır” dedim. Maalesef bu tür sorunları yaşıyoruz." dedi.