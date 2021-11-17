Başkan Erdoğan: İspanya ile birlikte büyük bir uçak gemisi yapmayı hedefliyoruz

17 Kasım 2021 Çarşamba 19:26 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 19:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükûmet Başkanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bugünkü zirve ile ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık olarak adlandırmaya karar verdik. 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz."

"Türkiye-İspanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin ikinci toplantısını, gelecek yılın ilk çeyreğinde; müteakip iş forumu toplantısını ise geniş bir katılımla inşallah Haziran ayında düzenleyeceğiz"

"İspanya ile birlikte uçak gemisi yaptık ve denize indirdik. Bir de çok daha büyüğünü yapalım istiyoruz."

"İspanya, 2015 senesinden bu yana Türkiye'de konuşlu Patriot sistemleriyle ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Birçok NATO ülkesi Patriot'larını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır"



"Avrupa Birliği'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısı ile yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği ve NATO ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir."

İspanya Başbakanı Sanchez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İspanya ve Türkiye ikili ilişkileri olağanüstü bir düzeye ulaştı"

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye sadece bir komşu değil, AB için bir ortak bir müttefiktir"