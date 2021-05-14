Başkan Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

14 Mayıs 2021 Cuma 14:30 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 14:36

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarıyla bayramlaştı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde verdikleri desteği bugün Kudüs'te ve Filistin şehirlerinde yaşanan zulme karşı da göstereceklerini belirten Başkan Erdoğan, şöyle konuştu;

Dün Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışan terör koridoruna nasıl izin vermemişsek, bugün de Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz.

Daha geçen yıl Libya'nın bölünmesine nasıl müsaade etmemişsek, herkesin sırtını döndüğü Somali'nin kaderine terk edilmesine nasıl göz yummadıysak, Kırım'ın ilhakına nasıl rıza göstermediysek, geçmişte Bosna'da hunharca işlenen vahşete nasıl sesimizi yükselttiysek, bugün de tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. Nitekim İsrail'in saldırıları başladığından itibaren gerek liderler düzeyinde gerekse uluslararası kuruluşlar düzeyinde yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttük.

Şimdiye kadar 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendileriyle hem bayramlaştık hem de Kudüs'te ve diğer Filistin şehirlerinde yaşanan hadiseler konusundaki endişelerimizi paylaştık. Kısacası bir diplomasi yürüttük. Muhataplarımızla benzer hissiyatları paylaştığımızı gördük.