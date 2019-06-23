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Başkan Erdoğan, İstanbul seçimleri sonrası dış politikaya yoğunlaşacak

Başkan Erdoğan, İstanbul seçiminin ardından dış politikaya yoğunlaşacak. Japonya’daki G-20 zirvesinde diplomasi trafiği yaşanacak. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yenilenecek İstanbul seçimlerinin ardından yeni haftada mesaisinin büyük bölümünü dış politikaya ayıracak. Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeler netlik kazandı. Erdoğan, geçen ay yaptığı telefon görüşmelerinde Osaka'da görüşme konusunda iki liderle mutabık kaldı.
 
Erdoğan ile Trump görüşmesinde F-35 programı çerçevesindeki gelişmeler yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarmak için atılacak adımlar ele alınacak. İki lider, ayrıca, başta Suriye, Doğu Akdeniz, başta PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ olmak üzere terörle mücadelede işbirliği konularında fikir alış verişinde bulunacak. Görüşmede, Trump'ın temmuz ayında planlandığı Türkiye ziyareti de ele alınacak.
 
Başkan Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi kapsamındaki diğer önemli görüşmesi ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile olacak. Erdoğan-Putin görüşmesinde, S-400 savunma sisteminin teslimat süreci başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Erdoğan ve Putin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendirilecek.
 
JAPONYA VE ÇİN ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, 1 Temmuz'da ise Japonya'nın başkenti Tokyo'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Erdoğan'ın, Japonya'nın 1 Mayıs'ta tahta çıkan yeni imparator Naruhito ile de görüşerek, Naruhito'ya tebriklerini iletmesi bekleniyor. Erdoğan, Japonya temaslarının ardından Çin'e geçerek bir çalışma ziyareti yapacak. Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2 Temmuz'da Pekin'de baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişikleri geliştirecek adımlar ele alınacak.
 
(Sabah)

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