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Başkan Erdoğan: Bizim zihnimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır

Başkan Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Bizim zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır.' dedi. Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Cumhuriyet tarihinde İstanbul'da açılmış ilk Süryani kilisesi olacak.

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Başkan Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatının iki yıl içinde tamamlanacağını bildirdi. 

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum.

Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz.

Her yerden bu topraklara gelen tüm mazlumlar için kapımızı da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.
 
Kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerde asla ayrım gözetmedik.
 
Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır.
 
Türkiye geçmişe göre çok daha güçlü toplumsal bir yapıya sahiptir.
 
Terör örgütlerinin hedefi ortak vatanımızdır.

Polisten ibretlik ceza!

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