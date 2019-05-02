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Başkan Erdoğan: İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz

Başkan Erdoğan, 'Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz.' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. 
 
TERÖR DÖNEMİNDE NELER YAŞADIĞINIZI BENDEN DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ
 
Şu anda burada, Güneydoğu Doğu’dan gelen arkadaşları var. Terör döneminde neler yaşadığınızı benden daha iyi biliyorsunuz. Sadece bu ay içerisinde 170’i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İşte yine operasyonlar çerçevesinde İzmir’de 12 YPG’liyi bu gece yakalamak suretiyle şu anda gözaltına almış bulunuyoruz. Güvenlik noktasında bunu başarmadan ekonomide de bunu yakalamak mümkün değil. 
 
İki şeyi söylemişimdir. İstikrar ve güven; olmadan ekonomik istikrarı yakalamak mümkün değil. Bunları biz gerçekleştiriyoruz. Güneydoğu’da Doğu’da artık eski hal yok. Huzur iklimi esiyor. Tüm yatırımcılarıma da söylüyorum, sizlerin yapacağı yatırımlarla istihdam sıçrama yapacaktır. Ama mesele yatırımdır.
 
Biz ülkemizi eskiye döndürmeyi değil, 2023 hedeflerine ulaştırmayı planlıyorum. Tuzakların, çelmelerin tek amacının bizi hedeflerimizden vazgeçirmek olduğunu biliyoruz.

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