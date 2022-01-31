Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: Elektrik faturalarına yeni düzenleme!

31 Ocak 2022 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 18:45

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında Kabinemize yeniden katılan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a tekrar hoş geldiniz diyorum.

İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta yaşanan arıza sebebiyle doğalgaz arızasında azalma ortaya çıkmıştı. Arızanın giderilmesi çalışmasının önümüzdeki aylara bırakılmasını karar aldık. Ve böylece doğalgaz akışını tekrar başlattık.

Tuz Gölü ve yeraltı doğalgaz tesislerini devreye soktuk. Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için gayret gösterdik.

"ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK TÜKETİMİ 210 KİLOVATA ÇIKARIYORUZ"



Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Büyümenin sürdürülerek telafisi zor kayıpların önlenmesi. Ve tüm diğer bakımlardan en başarılı yönetmiş ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin çoğu bu zorlu süreçte sınıfta kalmıştır. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği bir dönemde biz tarihimizin en büyük üretim ve ihracat atağını gerçekleştirdik.

Milli birlik ve beraberliğimizi korumada, terörle mücadelede bölgesel ve küresel meselede ön alıcı olmada gösterdiğimiz başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardık. Türkiye artık belirleyici ülkeler arasına girmiştir. Artık geleceğe daha bir güvenle, umutla, azimle bakıyoruz.

Kredi garanti fonu kefaletiyle kullandırılacak 3 destek paketi. 3 yeni paketle firmalarımıza 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz. İhracat destek paketi ise döviz kazancı faaliyeti yürüten KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankaların gereken dikkati göstereceğine inanıyoruz.

500 MİLYON LİRALIK YENİ DESTEK

Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz

Tüm bu felaketlerde hem arama kurtarma hem yeniden inşaa faaliyetleriyle sonuç alıcı afet yönetimiyle vatandaşlarımızın mağduriyetini kısa sürede giderdik.

Engellilerimize yönelik memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız.

"YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIMIZIN SAYISINI 20'YE ÇIKARIYORUZ"

Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e çıakrıyoruz. Yangın riskine karşı yapay zeka kullanan sistemi hayata geçireceğiz. Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye çıkarıyoruz.



"YÜKSEK ENFLASYONDAN MİLLETİMİZİ KORUYACAK ADIMLARI BİRER BİRER ATIYORUZ"

Kur dalgalanmasının önüne geçtik. Yüksek enflasyondan milletimizi koruyacak adımları birer birer atıyoruz. Enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi yerine getireceğiz.

