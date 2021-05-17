Başkan Erdoğan, esnafa ve çiftçilere yapılan müjdeleri açıkladı

AA 17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:26 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:24

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram geçiremediğimiz açıktır. Tam kapanma sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık.

Sokağa çıkma kısıtlamasını hafta için 21-05 olarak, hafta sonu ise tamamen kapalı olacak. Ayrıntıları yayınlanan genelgede yayınlanan hususların salgın kurallarına uygun bir şekilde devam etmesini istiyoruz.

"AŞI PROGRAMINA HIZ VERİYORUZ"



Ay sonuna kadar vaka sayılarını daha da aşağı çekmek için tedbirlere uyumunuzu rica ediyorum. Aşı programına hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere riskli grupların aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler, hayata geçirilen uygulamalar bir an önce bu salgının üstesinden gelmek için uygulanmaktadır.

En zorunu inşallah geride bıraktık. Bir süre daha dikkatli gitmek mecburiyetindeyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet, jandarma, vefa gruplarımıza ve görev alan herkese teşekkür ediyorum. Salgının üstesinden ancak hep birlikte hareket edersek gelebiliriz.

Attığımız her adımda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla mücadele verdik. Sanayi ve tarım üretiminde en küçük bir aksama olmaması için çalıştık. Dünyada büyüyen nadir ekonomilerden birisi olduk. Vergi ve primlerle ilgili önemli adımlar attık. Kredi ve taksit konusunda da kolaylıklar sağladık. Turizm sektörünü ayakta tutmak için çalıştık, çabaladık.

"ESNAFIMIZA VERDİĞİMİZ DESTEKTEN 1 MİLYON 200 BİN VATANDAŞIMIZ YARARLANDI"



Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk. Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak

Tarım Kredi Kooperatiflerin vergi ve sgk ertelemeriyle her kesimden insanımızı rahatlattık.

ESNAFA DESTEK MÜJDESİ



Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz. Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Salgında işlerine ara vermek zorunda kalan yaklaşık 235 bin işletmeye bir seferlik 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşan destek paketleriyle insanlarımızın yanında yer aldık.

MİT'TEN PKK'YA OPERASYON: SOFİ NURETTİN ÖLDÜRÜLDÜ



MİT'in operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin etkisiz hale getirilmiştir. Sofi Nurettin, Türkiye'ye yönelik kanlı eylemlerin kanlı faili olan terörist, pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masumun şehit edilmesi talimatını veren bu teröristlerden biridir. PKK/YPG'nin Suriye'de saklanan teröristlerini etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecek. Operasyonda emeği geçenlerin alınlarından öpüyorum.

Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, insanımıza zarar veren, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini hatırlatıyorum. En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir.

BİDEN'IN İSRAİL'E SİLAH ONAYI



Birilerinin 'Filistin'den bize ne, Kudüs'ten bize ne' gibi nefret kokan yaklaşımlarına şahit oluyoruz. Mescid-i Aksa'nın ilk avlusunun adı '12 Bin Şamdanlı Avlu' olarak geçer.

Biden'ın ciddi bir İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı... Lafa geldiğinde, silahsızlanmayı konuşuyor. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Siz kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz. Bugün de tekrar hatırlatıyorum 84 milyon olarak Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Filistin toprakları kanla yıkanıyor, siz buna destek oluyorsunuz. Hiç durmayan bu zulüm Filistinlilerin ardı kesilmeyen göçleriyle süre gelmiştir. Kimi Arap ülkeleri de meseleye yanlış bakış açılarıyla yaklaştı.