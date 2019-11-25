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Başkan Erdoğan: Kadına yönelik şiddet, İnsanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz.' ifadesini kullandı.

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Erdoğan, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz."

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