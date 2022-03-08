Başkan Erdoğan: Kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımına biz son verdik

8 Mart 2022 Salı 14:35 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 15:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un yarınki ziyaretinin ardından perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye'ye geleceğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımına biz son verdik"

"Kadın hakları konusunda kadınlardan yana biz tarafız, taraf. Kadınlara karşı şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız."

"Bu ülkede ben cumhurbaşkanıysam, 23 yerden eşini bıçaklayan adamı serbest bırakıyorsan bunla ilgili söylenmesi gereken neyse ben de söylerim. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez."



"Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak"

"(Muhtarlara) Gerekirse İçişleri Bakanlığı adına marketlerin, bakkalların depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz, bu stokçulara biz gereğini yapacağız"

"Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmı küresel dengesizliklerden kaynaklanıyorsa da bir kısmı da içerideki hırsların ve manipülasyonların eseridir. Bu vesileyle vatandaşlarımıza söylentilere aldırış etmemeleri, tahriklere gelmemeleri, provokasyonlara karşı daima teyakkuz halinde bulunmaları çağrısında bulunuyorum."