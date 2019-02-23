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Başkan Erdoğan: Müttefiklerimiz bize destek olmak yerine hava savunma sistemlerini söküp götürdüler

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta halka hitap etti. Başkan Erdoğan, 'Suriye halkı için PKK, YPG, DEAŞ arasında bir fark yoktur. Terör örgütleri sınırımıza saldırmaya başladığında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Müttefiklerimiz bize destek olmak yerine hava savunma sistemlerini söküp götürdüler' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
 
KAHRAMANMARAŞ'A BUGÜNE KADAR 30 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK
 
Önümüzdeki yıl Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Maraş'ın istiklali demek, Türkiye'nin istiklali demektir. Biz Kahramanmaraş'ı gönülden sevmekle kalmadık, aynı zamanda bu kadim şehri tarihinin en güzel hizmetleriyle buluşturduk. Kahramanmaraş'a bugüne kadar 30 katrilyonluk yatırım yaptık. Andırın ve Pazarcık devlet hastaneleriyle birlikte 9 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Afşin devlet hastenemiz de ihale sürecinde.
 
KAHRAMANMARAŞ'I HIZLI TRENLE BULUŞTURUYORUZ
 
Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Kahramanmaraş'taki mevcut havalimanının yolcu kapasitesi yıllık 40 bindi. Havalinamızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 334 bine ulaştı. Maraş'a ıslah organize sanayi bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz. Maraş'ı Expo 2023 kapsamında bir rekreasyon alanı haline getiriyoruz. Maraş'ı en az 40 ülkenin katılacağı, 2 milyon ziyaretçinin beklendiği bir kültür festivaliyle buluşturuyoruz. Ayrıca Kahramanmaraşlı çiftçilerimize son 17 yılda 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.
 
Ülkemizde sığınmacılar için kullandığımız için BM standartlarına göre 37,5 milyar dolardır. Bugün Avrupa halkları topraklarında huzurlu bir şekilde yapıyorsa, bu Türkiye'nin sayesindedir. 311 bin Suriyeli kardeşimiz terörden temizlenen bölgelere döndü. Gelin Münbiç'i sahiplerine teslim edelim.

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

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