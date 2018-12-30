Başkan Erdoğan: Kargayı millet sesinden tanır
Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye başkan adayları tanıtımında konuştu. 'İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit ise CHP zihniyetidir' diyen Erdoğan, Bay Kemal'in Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Halk TV'deki sözlerine destek vermesini hatırlatarak sert tepki gösterdi.
CHP'nin her seçim döneminde farklı kimliğe bürünmeye çalışmasına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Karga adını değiştirse de sesinden tanınır, CHP adını, kılığını değiştirse de millet onu sesinden tanır, darbelere, sokak teröristlerine sahip çıkmasından tanır" dedi.
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