Başkan Erdoğan: Kargayı millet sesinden tanır Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye başkan adayları tanıtımında konuştu. 'İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit ise CHP zihniyetidir' diyen Erdoğan, Bay Kemal'in Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Halk TV'deki sözlerine destek vermesini hatırlatarak sert tepki gösterdi.