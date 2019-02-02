Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Baişkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, görüşmede Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.
Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
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