Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor: Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz

6 Aralık 2021 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 12:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Türkiye-Katar ilişkileri stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başladı. Yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz

Katar'la yeni anlaşmalar imzalayacağız



Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile ele alma fırsatımız olacak



Türkiye ve Katar iki güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir

Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz

İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir

Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz



Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız

Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır



(BAE ile ilişkilerde yeni dönem) Şubat ayı içerisinde Abu Dabi'ye ziyaretim olacak

(19 ülkenin Taliban'a çağrısı) Temenni ederim ki Afganistan'da Taliban verdiği sözleri tutar

Özellikle kadın, çocuk, bunların eğitimi, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimiz arasındadır.

(Asgari ücret) Tarafların teklifleri nedir, yani bunları görelim ve daha öncede söylediğim gibi ama biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız

Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz

İşverenlerinde karardan memnun olması lazım

Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk



(Stokçuluk iddiaları) Her alanda stokçuluk yapanlar var

Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecekler

Gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Vatandaşa bu zulmü yapanın üzerine gideceğiz

Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım

(Terörle mücadele) Operasyonlar devam edecek, taviz vermeyeceğiz