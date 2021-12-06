Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor: Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
Türkiye-Katar ilişkileri stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başladı. Yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz
Katar'la yeni anlaşmalar imzalayacağız
Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile ele alma fırsatımız olacak
Türkiye ve Katar iki güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir
Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz
İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir
Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz
Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız
Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır
(BAE ile ilişkilerde yeni dönem) Şubat ayı içerisinde Abu Dabi'ye ziyaretim olacak
(19 ülkenin Taliban'a çağrısı) Temenni ederim ki Afganistan'da Taliban verdiği sözleri tutar
Özellikle kadın, çocuk, bunların eğitimi, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimiz arasındadır.
(Asgari ücret) Tarafların teklifleri nedir, yani bunları görelim ve daha öncede söylediğim gibi ama biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız
Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz
İşverenlerinde karardan memnun olması lazım
Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk
(Stokçuluk iddiaları) Her alanda stokçuluk yapanlar var
Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecekler
Gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Vatandaşa bu zulmü yapanın üzerine gideceğiz
Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım
(Terörle mücadele) Operasyonlar devam edecek, taviz vermeyeceğiz