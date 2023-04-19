Başkan Erdoğan: 'Kazanamaz' dedikleri adayı, millete 'umut' diye yutturmaya çalışıyorlar

Erdoğan, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında cuma günü idrak edilecek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bugün Denizli halkının kendilerine, yalnız olmadıklarını, bu yolda asla yalnız yürümeyeceklerini gösterdiğini belirten Erdoğan, "Bugün Denizli, çok güçlü bir sedayla 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ben de varım' dedi. Bugün Denizli, hep olduğu gibi yine destan yazdı, tarih yazdı, geleceğin aydınlık Türkiye'sine yeni bir pencere daha açtı. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteği ve dayanışması için Denizlililere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabbime bana sizler gibi vefalı yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Üstat Necip Fazıl'ın o güzel ifadesiyle inşallah pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz. Saflarımızı sıklaştıracağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Ülkesi için hayal kuran, ülkesinin geleceği için dertlenen hiçbir insanımızı dışarıda bırakmayacağız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Muhaciriyle, Sünnisiyle, Alevisiyle 85 milyon bir ve beraber olacağız. Aramıza nifak tohumları saçmak isteyen fitne tüccarlarına asla prim vermeyeceğiz. Siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Kardeş olacağız ve inşallah ebediyen de kardeş kalacağız. 'Denizli için hemen şimdi' diyerek hedeflerimize doğru, sağlam adımlarla yürüyeceğiz."

- "SÖZÜMÜZÜN DAİMA ARKASINDA DURDUK"



Yaklaşık 30 yılı icra makamında olmak üzere 40 senedir Denizli'yle birlikte tüm Türkiye'nin hizmetinde olduğunu ifade eden Erdoğan, yola çıkarken "biz millete efendilik değil, hizmetkarlık yapmaya geliyoruz" dediklerini, üstlendikleri tüm görevlerde bu sözün daima arkasında durduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorluklarla, engellerle, hatta doğrudan hayatımızı hedef alan alçakça saldırılarla karşılaşsak da size olan sözümüzden dönmedik." dedi.

Milletin sandıkta verdiği emanete leke sürdürmediklerini belirten Erdoğan, "Milli iradeye halel getirmedik. Güveninizi asla boşa çıkarmadık. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık. Allah'a dayandık, saye sarıldık, hükmüne ram olduk. 'Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol' diyerek yolumuza devam ettik. Kaderin üstünde bir kaderin, hesapların üstünde bir hesabın olduğuna dair inancımızı asla kaybetmedik. Ve hep şuna inandık, Allah'ın rahmetinden başka bize asla rahmet penceresi yoktur. Şunu biliyorduk ki hesapların üzerinde bir hesap vardır, o da Allah'ın hesabıdır. Rabbim Kur'an'da bunu bize haber veriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gözlerini ufuktan hiç ayırmadan, büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda azimle, cesaretle, kararlılıkla yürüdüklerini aktararak, "Biz bugünlere işte böyle geldik. Bugünlere birilerinin lütfuyla değil sizlerin destekleriyle geldik. Biz bugünlere, günde 5 defa ellerini semaya açanların hayır dualarıyla geldik. Biz bugünlere, gece karanlığında seccadesini gözyaşlarıyla ıslatanların samimiyetiyle geldik, seccadenin üzerinde ayakkabılarıyla dolaşarak kıble arayanlarla değil tam aksine kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik. Siz bize dua ettiniz, bize sahip çıktınız, gerektiğinde dağ gibi yanımızda durdunuz. Biz de Denizli'yle birlikte 81 vilayetimizin tamamına, Denizlili kardeşlerimle birlikte 85 milyonun her bir ferdine aşkla hizmet ettik." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'Yİ NEREDEN NEREYE GETİRDİĞİMİZE SİZLER ŞAHİTSİNİZ"



Allah'ın kendilerine, her karışında şehit yatan vatanı eserlerle, yatırımlarla donatmayı nasip ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbim bizlere, Türkiye'yi CHP zihniyetinin boyunduruğundan kurtarmayı, vesayetçilerin milli iradeye vurdukları zincirleri tek tek kırmayı nasip etti. Rabbim bizlere, 86 yıllık hasretin ardından Ayasofya'yı yeniden asli kimliğine kavuşturmayı, Ezanı Muhammedilerle buluşturmayı nasip etti. Rabbim bizlere, Büyük Çamlıca Camii gibi, Taksim Camii gibi, Beştepe Millet Camii gibi nice sembol ibadethaneyle ülkemizi nakış nakış süslemeyi nasip etti. Şimdi de Barbaros Hayrettin Paşa Camiini Levent'te elhamdülillah inşa ettik ve bayramdan sonra da orayı açacağız. Barbaros Hayrettin oradan Boğaz'a leventleriyle kadırgalarını sürdü. Biz de şimdi Barbaros Hayrettinlerin izinden yolumuza devam ediyoruz. Rabbim bizlere, ülkemizdekilerle beraber tüm mağdur ve mazlumların elinden tutmayı nasip etti. Rabbim bizlere, Türkiye'nin iyilik sancağını, şefkat ve merhamet bayrağını dünyanın dört köşesine ulaştırmayı nasip etti. Rabbim bizlere, on yıllardır kendi öz yurdunda horlanan, hor görülen, değerleri aşağılanan bu necip millete öz güven kazandırmayı nasip etti. Rabbim bizlere, ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi, vatandaşımızın sıkıntılarına çözüm bulmayı nasip etti. Rabbim bizlere, son 21 yılda sadece Denizli'ye hemen her alanda 66,3 milyar lira yatırım yapmayı nasip etti."

- "BU UĞURDA VERDİĞİMİZ MÜCADELEYE SİZLER ŞAHİTSİNİZ"



Milletin, bu uğurda verdikleri mücadelenin şahidi olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemize kazandırdığımız eserlere sizler şahitsiniz. Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize sizler şahitsiniz. Denizlimizin gelişmesi, kalkınması, ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olması için gösterdiğimiz çabalara sizler şahitsiniz. Ekonomiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, ticaretten ulaştırmaya attığımız adımlara sizler bizzat şahitsiniz." değerlendirmesini yaptı.