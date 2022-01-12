Başkan Erdoğan: Kendi deyimleriyle 'Atatürk'ün partisi' CHP'yi, Kandil'in kapı kuluna çevirdiler

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:09

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

(Akçakale'deki terör saldırısı) Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Allah'ın izniyle de kalmayacak



Ülkemizi Türkiye modeliyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma yolunda devam ediyoruz

Ekonomide milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için yapılan düzenlemeler yasalaşacak

Milletimizi kendi değerlerinden kopartmaya çalışanların ayak oyunlarını unutmayın

Gafillerin ezbere atıp tutarak milletin umudunu kırmaya yönelik gayretlerini öfkeyle takip ediyoruz

Türkiye'de her kim refah için adım atmışsa başına gelmeyen kalmamıştır



Alçak senaryoları biz milletimiz ile birlikte yırtıp çöpe attık

Ülkemizin uluslararası alanda nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını unutmadık

AK Parti'nin 20 yıllık geçmişi habislerle savaşarak geçmiştir. Önümüze hangi engellerin çıkarıldığı daha dün gibi gözümüzün önündedir

Milletimizle birlikte istikbalimize sarıldıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi

Türkiye, 15 Temmuz'u bertaraf ettikten sonra Batılı ülkelerin husumetiyle karşı karşıya kalmıştır

Nerede aklınıza terör bölgesi geliyorsa orada bizler Mehmetçiğimizle varız, var olmaya devam edeceğiz

Ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo finans araçlarının öne çıkarıldığı bir boyuta ulaşmıştır

Bugünkü gençlere anlatsak milattan önceki hadiseler gibi dinleyecekleri olayları yaşadık. Ülkemizin nasıl kuralsız, ahlaksız, sinsi tuzaklarla köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını unutmadık

Şehir hastaneleri ve diğer sağlık kuruluşlarımızla salgın döneminde son derece başarılı bir süreç yönettik

Ülkemizde elbette enflasyon sorunu vardır. Buna rağmen ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır

Enflasyondaki şişkinliği ortadan kaldırarak milletimizin haksız fiyatlara maruz kalmasının önüne geçeceğiz

Biz çalıştıkça ürettikçe karşımızdaki sorunların küçüldüğünü hep beraber göreceğiz

Bay Kemal konuşuyor. Bu iş bizim işimiz, sen geriden geliyorsun

Temmuz ayında enflasyona ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz

Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık

Önceliğimiz istihdamı artırarak milletimizin geçimini güvence altına alarak hedefleri bir bir hayata geçirmektir

Biz bugüne kadar lafla değil hep icraatımızla milletimizin huzuruna çıktık. Yaz ayında meyveleri almaya başlayacağız

Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz

Son dönemde yaşanan hadiseler, 'bu ülkenin en büyük sorunu muhalefettir' tezini kuvvetlendiriyor

Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz

Biz bugüne kadar lafla değil hep icraat ile milletimizin önüne çıktık. Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte kararlıyız

Ne işe yarar bu CHP? CHP'nin başındaki zat zırvalık derecesinin ötesine geçen yalan ve çarpıtma siyasetiyle milletin eğlencesi oldu

CHP'nin milletimizin yüzünü güldürecek bir açılım ortaya koyduğunu bilen gören var mı? Yok

Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor

Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatma; namus sözü vermişti ya, o söz kendi Belediye Başkanları tarafından ayaklar altına alındı

Yönetimi CHP'ye geçen pek çok belediyede insanlar işlerinden, ekmeğinden edildi

Şayet ücretler konusunda Kılıçdaroğlu'nun sözü kendi belediye başkanlarına geçmiyorsa bizim arkadaşlarımız yardımcı olur

Kendi deyimleriyle 'Atatürk'ün partisi' CHP'yi, Kandil'in kapı kuluna çevirdiler. Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler.

Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler

Daha bizim karşımıza çıkaracakları adayın kim olduğu konusunda anlaşamıyorlar, saç saça kavgaya dönüştü

Millet bunlara prim vermedikçe, Bay Kemal ve arkadaşları kontrolü kaybetmeye başladılar

Önceki gün alçaklık bayrağını Bay Kemal'in başka yardımcısı aldı. FETÖ ile Allah lafzını kullanarak sefil zihniyetini gösterdi



Ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

PKK uzantılarını parlamentoda görmek istemiyoruz

Muhalefetin Türk siyasetini zehirleyen bayat taktiklerinde artık deniz tükendi. Her gün yeni bir skandala imza atıyorlar. Siyasetteki cari açıklarını hakaretle kapatmaya çalışıyorlar

PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentoda görmek istemiyoruz. Bay Kemal sen neden susuyorsun?

Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik olamaz

Cumhur ittifakı gerekeni söyledi. CHP, İP, HDP, sen niye susuyorsun? Niye işlerine gelmiyor?

Artık dinimizi istismar etmeyin, artık sözleriniz tutmuyor, bunlar artık geçerli değil

CHP'nin milletimizi kutuplaştıran bayat taktikleri de artık tükendi. Affınıza sığınarak bunlar 'ağız ishaline' tutulmuş kifayetsizler

Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdıkları çocuklardır

Elinde silahı olan teröriste ipini kaptıran siyasetçidir Bay Kemal



PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor

Tüm dünyanın hayranlıkla baktığı Türkiye'ye nasıl eriştiğimizi anlatacağız