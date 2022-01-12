Başkan Erdoğan: Kendi deyimleriyle 'Atatürk'ün partisi' CHP'yi, Kandil'in kapı kuluna çevirdiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
(Akçakale'deki terör saldırısı) Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Allah'ın izniyle de kalmayacak
Ülkemizi Türkiye modeliyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma yolunda devam ediyoruz
Ekonomide milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için yapılan düzenlemeler yasalaşacak
Milletimizi kendi değerlerinden kopartmaya çalışanların ayak oyunlarını unutmayın
Gafillerin ezbere atıp tutarak milletin umudunu kırmaya yönelik gayretlerini öfkeyle takip ediyoruz
Türkiye'de her kim refah için adım atmışsa başına gelmeyen kalmamıştır
Alçak senaryoları biz milletimiz ile birlikte yırtıp çöpe attık
Ülkemizin uluslararası alanda nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını unutmadık
AK Parti'nin 20 yıllık geçmişi habislerle savaşarak geçmiştir. Önümüze hangi engellerin çıkarıldığı daha dün gibi gözümüzün önündedir
Milletimizle birlikte istikbalimize sarıldıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi
Türkiye, 15 Temmuz'u bertaraf ettikten sonra Batılı ülkelerin husumetiyle karşı karşıya kalmıştır
Nerede aklınıza terör bölgesi geliyorsa orada bizler Mehmetçiğimizle varız, var olmaya devam edeceğiz
Ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo finans araçlarının öne çıkarıldığı bir boyuta ulaşmıştır
Bugünkü gençlere anlatsak milattan önceki hadiseler gibi dinleyecekleri olayları yaşadık. Ülkemizin nasıl kuralsız, ahlaksız, sinsi tuzaklarla köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını unutmadık
Şehir hastaneleri ve diğer sağlık kuruluşlarımızla salgın döneminde son derece başarılı bir süreç yönettik
Ülkemizde elbette enflasyon sorunu vardır. Buna rağmen ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır
Enflasyondaki şişkinliği ortadan kaldırarak milletimizin haksız fiyatlara maruz kalmasının önüne geçeceğiz
Biz çalıştıkça ürettikçe karşımızdaki sorunların küçüldüğünü hep beraber göreceğiz
Bay Kemal konuşuyor. Bu iş bizim işimiz, sen geriden geliyorsun
Temmuz ayında enflasyona ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz
Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz
Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık
Önceliğimiz istihdamı artırarak milletimizin geçimini güvence altına alarak hedefleri bir bir hayata geçirmektir
Biz bugüne kadar lafla değil hep icraatımızla milletimizin huzuruna çıktık. Yaz ayında meyveleri almaya başlayacağız
Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz
Son dönemde yaşanan hadiseler, 'bu ülkenin en büyük sorunu muhalefettir' tezini kuvvetlendiriyor
Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz
Biz bugüne kadar lafla değil hep icraat ile milletimizin önüne çıktık. Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte kararlıyız
Ne işe yarar bu CHP? CHP'nin başındaki zat zırvalık derecesinin ötesine geçen yalan ve çarpıtma siyasetiyle milletin eğlencesi oldu
CHP'nin milletimizin yüzünü güldürecek bir açılım ortaya koyduğunu bilen gören var mı? Yok
Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor
Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatma; namus sözü vermişti ya, o söz kendi Belediye Başkanları tarafından ayaklar altına alındı
Yönetimi CHP'ye geçen pek çok belediyede insanlar işlerinden, ekmeğinden edildi
Şayet ücretler konusunda Kılıçdaroğlu'nun sözü kendi belediye başkanlarına geçmiyorsa bizim arkadaşlarımız yardımcı olur
Kendi deyimleriyle 'Atatürk'ün partisi' CHP'yi, Kandil'in kapı kuluna çevirdiler. Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler.
Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler
Daha bizim karşımıza çıkaracakları adayın kim olduğu konusunda anlaşamıyorlar, saç saça kavgaya dönüştü
Millet bunlara prim vermedikçe, Bay Kemal ve arkadaşları kontrolü kaybetmeye başladılar
Önceki gün alçaklık bayrağını Bay Kemal'in başka yardımcısı aldı. FETÖ ile Allah lafzını kullanarak sefil zihniyetini gösterdi
Ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında kurutmaya devam edeceğiz
PKK uzantılarını parlamentoda görmek istemiyoruz
Muhalefetin Türk siyasetini zehirleyen bayat taktiklerinde artık deniz tükendi. Her gün yeni bir skandala imza atıyorlar. Siyasetteki cari açıklarını hakaretle kapatmaya çalışıyorlar
PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentoda görmek istemiyoruz. Bay Kemal sen neden susuyorsun?
Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik olamaz
Cumhur ittifakı gerekeni söyledi. CHP, İP, HDP, sen niye susuyorsun? Niye işlerine gelmiyor?
Artık dinimizi istismar etmeyin, artık sözleriniz tutmuyor, bunlar artık geçerli değil
CHP'nin milletimizi kutuplaştıran bayat taktikleri de artık tükendi. Affınıza sığınarak bunlar 'ağız ishaline' tutulmuş kifayetsizler
Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdıkları çocuklardır
Elinde silahı olan teröriste ipini kaptıran siyasetçidir Bay Kemal
PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor
Tüm dünyanın hayranlıkla baktığı Türkiye'ye nasıl eriştiğimizi anlatacağız