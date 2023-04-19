Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Sen kimsin, kendine gel!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen partisinin Denizli mitinginde halka hitap etti.

Miting alanındaki pankartlardan bazılarını okuyan Erdoğan, "1 doğru 6 yanlışı götürür" yazılı bir pankart için "Bunu tabii şimdi 7'ye çıkarmak lazım, 6'lı masa 7 oldu ya... Dolayısıyla oranın tamamını silip süpürmesi lazım, buna hazır mıyız?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "6 artı 1 masanın son kullanma tarihi 14 Mayıs" pankartına da "Bu ne demektir biliyor musunuz, 14 Mayıs'ta bunlar siyasi mevta olacaklar." yorumunu yaptı.

"7 geri 1 ileri, masayı devirdi reisin heybeti", "Denizli'nin horozları tellidir, AK gadınların lideri bellidir", "Sana Denizli'den çıkmaz aş, hadi bay bay Kemal naş naş" pankartlarını da okuyan Erdoğan "İşte bizim kadın kollarımız böyle zeki." dedi.

Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutlayan Erdoğan, "Bugün Denizli'de sizlerle bir araya gelerek, çifte bayram yapıyoruz." diye konuştu.

Ocak ayında, uzunca bir aranın ardından Denizli'ye yaptıkları ziyareti hatırlatan Erdoğan, "Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ı sizler silme götüreceksiniz AK Parti'yle." ifadesini kullandı.

Denizli ziyaretinden 10 gün sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu nedenle uzunca bir süre tüm dikkatlerini ve enerjilerini deprem yaralarının sarılmasına verdiklerini kaydetti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arada, 6'lı masa önce, bölücü örgütün uzantısı partinin de katılımıyla 7'li oldu, sonra iki belediye başkanını daha eklediler. Ne oldu, 9. Bunların yaptığı farklı bir şey. Epeyce bir kavga dövüşün ardından nihayet bay bay Kemal'i aday olarak ilan etmeyi başardılar. Masanın adayının belli olmasıyla birlikte, PKK ve FETÖ yöneticileri de tüm güçleriyle bu isme destek vermek için, saklandıkları inlerinden başlarını çıkardılar. Nereden? Kandil'den. Kandil'den tehdide başladılar. Cudi'den, Gabar'dan, Tendürek'ten Bestler Dereler'den. Zira artık İHA'larımızın, SİHA'larımızın, Akıncılarımızın onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Şimdi de zaten geliyorlarmış, gelince bu İHA'ları, SİHA'ları, Akıncıları filan bunları satacaklarmış. Sen kimsin, neyi satıyorsun? Önce kendine gel. Çünkü bunların savunma sanayi diye bir derdi yok. İşte TCG Anadolu uçak gemimiz. Sarayburnu'nda 30 bini aşkın insan ziyaret etti. Herkes coşku içinde Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor, Savunma Bakanı'na teşekkür ediyor, 'Artık biz de dünyada ilkler arasındayız.' diyor, seviniyor, mutluluğu var ama bu mutluluğa maalesef tahammül edemeyenler var. Amerika'dan Avrupa'ya ülkemize ve milletimize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin tamamı da bay bay Kemal'in ve yamalı bohça ittifakının yanında saf tuttu. Biz ise her zamanki gibi Allah'a dayanarak, milletimize güvenerek, Cumhur İttifakı'ndaki hasbi ortaklığımıza inanarak yola revan olduk."

- "MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜ İSTİKAMETİMİZİN DOĞRULUĞUNUN DA İŞARETİ"



Cumhurbaşkanı adaylığını aylar öncesinden ilan ettiklerini belirten Erdoğan, ziyaret ettiği şehirlerde milletin gösterdiği teveccühün, istikametlerinin doğruluğun da işareti olduğunu söyledi.

"Bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldikleri için milletin huzuruna eli boş çıkmadıklarını" dile getiren Erdoğan, cumhuriyetin yeni asrındaki hayal ve hedeflerini, önce Türkiye Yüzyılı vizyonu başlığının altında topladıklarını, sonra da seçim beyannamesiyle, bu vizyonun ilk 5 yıldaki somut adımlarını sıraladıklarını anlattı.

Erdoğan, "Biz dersimizi iyi çalıştık. Burada seçim beyannamesi var. Burada da tüm teşkilatımıza gönderdiğim seçim beyannamemizin özeti var. Biz ders yapıyoruz, çok çalıştık, iyi hazırlandık, şimdi de inşallah 14 Mayıs'ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz." ifadesini kullandı.

Tüm bu hazırlıkları yürütürken deprem bölgesini asla ihmal etmediklerini vurgulayan Erdoğan, bakanların ilk günden beri gece gündüz sahalarda olduğunu, kendisinin de depremin ilk gününden itibaren her ili defalarca ziyaret ettiğini anımsattı.

Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, geçici barınma ve yardımdan kalıcı konutların temel atmalarına kadar çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremde yıkılan şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmaktır. Devletimizin gücü, milletimizin dayanışmasıyla, inşallah bu hedefe ulaşacağız." diye konuştu.

- "DEPREMİN İKİNCİ GÜNÜ İLK KÖY EVLERİNİ TESLİM EDECEĞİZ"



Depremin üzerinden henüz 2,5 ay bile geçmemişken bayramın ikinci günü, yapımı tamamlanan ilk köy evlerini teslim edeceklerini açıklayan Erdoğan şunları kaydetti:



"Ülke genelinde yürüteceğimiz afetlere dirençli şehirler projeleriyle ilgili hazırlıkları da hızla sürdürüyoruz. Bayram günü İstanbul'da bununla ilgili de bir müjdemiz olacak. Elbette ülkemizin önümüzdeki 5 yılıyla ilgili projelerimiz sadece deprem hazırlıklarından ibaret değil. Son 20 yılda ülkemizi asırlara bedel demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla tanıştırmış bir iktidarız. Hem demokrasimizi geliştirmeye hem yeni yatırımlarla kalkınmamızı hızlandırmaya yönelik pek çok projemiz, seçim beyannamemizde var."

Gelecek dönem önceliklerinin başına alacakları aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesiyle ilgili başlıkları paylaşan Erdoğan, Türkiye'deki 85 milyon vatandaşın hangi köken, inanç, meşrepten olursa olsun aynı büyük ailenin birer ferdi olduğunu söyledi.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyete kadar bu vatan topraklarında kurulan tüm devletlerin temelinde ailenin olduğunu vurgulayan Erdoğan ailenin kendileri için "kutsal" olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, "CHP, LGBT'leri besleyebilir. CHP, terör örgütünün parlamentodaki uzantısı HDP'yle beraber, bunlar LGBT'cidir. Bunlardan LGBT'ye aykırı bir söz duydunuz mu? İYİ Parti'den bir söz duydunuz mu? Peki masanın etrafındaki o diğer yavrucuklardan bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok. Ama biz ailemizin kutsiyetine inanıyoruz." diye konuştu.

Bu nedenle 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurgulayan Erdoğan, "Dünyada ve ülkemizde aile kurumunu yıkmaya, çocuklarımızı ve gençlerimizi sapkın akımların pençesine itmeye yönelik kampanyalar hız kazandı. Bu tehditlere karşı ailemizi ve evlatlarımızı, maddi ve manevi tedbirlerle koruyacağız. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak." ifadesini kullandı.

- "EV HANIMLARIMIZIN DAHA KISA SÜREDE EMEKLİ OLABİLMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"



Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından çocuk ve gençlere kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceklerini işaret eden Erdoğan şöyle konuştu:

"İlk müjdemiz ev hanımlarına. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarımızın daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize. Eğitimlerinden iş kurmalarına ve evliliklerine kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Kimi hibe kimi faizsiz kredi şeklindeki maddi desteklerle gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Böylece gençlerimiz maddi sıkıntıya düşmeden, kolayca altından kalkabilecekleri şartlarla yuvalarını kurabilecek. Üçüncü müjdemiz ailenin tüm fertlerine. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Bir başka ifadeyle en az bir bireyinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini gerekirse maaşının bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız."

Erdoğan, bugüne kadar verdikleri her sözü tuttuklarını ve yerine getiremeyecekleri hiçbir şeyi söylemediklerini belirterek "Bu sözlerimizi hayata geçireceğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Denizli'den öyle bir ses verin ki altta Akdeniz'e, karşıda Ege'ye, üstte Marmara'ya kadar duymayan kalmasın. Denizli, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'bismillah' diyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?" diye sordu. Alandakilerden "evet" yanıtını alan Erdoğan, "Maşallah, Denizli şimdiden kararını vermiştir. Ege'nin göz bebeği Denizli'ye de böylesi yakışır." diye konuştu.

- "ARTIK MAZİDE KALDIĞINI SANDIĞIMIZ BU ZİHNİYET YENİDEN HORTLADI"



Erdoğan, eski Türkiye'de iki anahtar vaadiyle gelip insanları ellerindeki anahtarlarından da edenlerin olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Artık mazide kaldığını sandığımız bu zihniyet yeniden hortladı. Bir gün, 'Şu kadar milyar dolar buldum ülkeye getireceğim.' diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Ertesi gün, 'Bilmem ne kadar milyar dolar getireceğim.' diyor, arkasına bakıyorsunuz, sosyal medya dedikodularını gerçek sanan hastalıklı bir ruh hali çıkıyor. Ya bay bay Kemal, bu Londra'nın tefecilerinin işi gücü yok da sana niye bu kadar parayı versin ya? Kaldı ki bunlar tefeci, bu işleri çok iyi bilir. Peki şimdi soruyorum, bay bay Kemal bu 200 milyar doları getirdin de nereye boca ettin? Nerede bu para? Ben şimdi halkıma soruyorum, inanıyor musunuz bu adama? Madem getirdin hadi söyle bakalım yerini, adresini söyle, bilelim. Hayatı bu adamın yalan. 200 milyar dolardan bahsediyor, 200 lira değil, 200 milyar dolar. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı ya? Sen kimi burada aptal yerine koyuyorsun? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz ve inşallah 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi verecek."

- "HİÇBİR ENGELİN HİÇBİR TUZAĞIN BİZİ ENGELLEMESİNE İZİN VERMEDİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet için hep büyük hayaller kurduklarını ama hiçbir zaman hayal satmadıklarını belirterek hep ayakları yere basan programlar, projeler uyguladıklarını, yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'yi 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma bu şekilde kavuşturduklarına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de milli geliri göreve geldiklerinde 3 bin 600 dolarken şimdi 10 bin 650 dolara çıkardıklarını anlattı. "Bunu biz yaptık biz bay bay Kemal, laf ola beri gele yok." diyen Erdoğan, bu başarılara ulaşmanın da kolay olmadığını, Türkiye'nin nüfusu artarken çok daha büyüdüğünü aktardı.

Türkiye'nin nice saldırılara maruz kalırken çok daha güçlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Dünyamızda ve bölgede nice zorlu sınama yaşanırken biz hep kendi yolumuza yürüdük. Hiçbir engelin hiçbir tuzağın bizi engellemesine izin vermedik." dedi.