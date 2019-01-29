Başkan Erdoğan'dan CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer yorumu: Türkeş'e zulmedenlerin mirasçılarını vitrine çıkardılar

Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde arkasında CHP’lilerin olduğu darbecilerin urganından kendisini kurtaramamıştır diyen Başkan Erdoğan, aynı CHP'nin sandıktan çıkan rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül’de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını bugünlerde yeniden vitrine çıkartmak suretiyle CHP'nin 60 yıldır hiç değişmediğini, gösterdiğini söyledi.

"Milletten aldığı yetki ile başbakanlık görevine gelen rahmetli Erbakan’ı bin bir hile ve baskı ile alaşağı eden de yine aynı kafadır" diyen Erdoğan, CHP'nin bölücü terör örgütünün güdümündeki siyasi parti ile girdiği yakın ilişkinin gerçek yüzünün sadece bir kısmı olduğunu ifade etti.

"AYNI CHP, DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Biz adeta anayasa değiştirecek güce sahipken partimizi kapatmaya yeltendiler diyen Başkan Erdoğan, CHP’nin başındakilerin o dönem ‘Ankara’da da savcılar hakimler varmış’ söylemini kullandığına dikkat çekti. Erdoğan, 'Aynı CHP, değişen bir şey yok. Bu kadar güçlü geleceksin, millet sana böyle bir yetki verecek ve CHP zihniyeti partimizi kapatma noktasında adımlarını atacak. Bugün karşımızda yıllardır iktidardan uzak kalmış olmanın mahcubiyeti ile demokrasi ve özgürlük havariliğine soyunan CHP olması kimseyi aldatmasın. Şimdi yanlarında yoldaşları ve yandaşları var. Bu yoldaşları ve yandaşları ile beraber karşımızda Cumhur İttifakı’na karşı bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar. Yine onlara 31 Mart’ta benim vatandaşlarım gereken cevabı sandıkta verecektir. ” şeklinde konuştu.