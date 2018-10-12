Başkan Erdoğan konuşuyor

Isparta'da 24 Haziran'da ülkesine partisine milletin adamına sahip çıktı. Isparta sadece demokrasinin değil vefanın da şehri olduğunu gösterdi.

24 Haziran'da ülkesine, devletine ve istikbaline sahip çıkan Isparta'nın tavrını yine ortaya koyacağına inanıyorum. Isparta'nın bizi mahcup etmeyeceğine inanıyorum.

''GÜVENLİK KUVVETLERİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAS KUSTURUYOR''

Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda, güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor kan. Bu millete ihanet edenleri oralara bırakmayacağız. Bölücü terör örgütü tarihin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından bunları biliyoruz, duyuyoruz.

"GEL BİZİ GÖM" DİYORLAR ''ORAYA DA GİDECEĞİZ'

Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek. Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak.

MUHTARLARA UYARI

Muhtarlara sesleniyorum, bu vatan topraklarını satacak olursanız bu millet size hakkını helal etmez bizde size bunun hesabını sorarız.

Bir dönem karanlık suikastlerle milletimizi karanlıklara sürüklemeye kalktılar. Hukuk koluyla darbeye kalkıştılar. Eli kanlı örgütleri üstümüze saldılar. Bozguna uğrattık. FETÖ eliyle ülkemize kast ettiler, bunu dapüskürttük. 15 Temmuz gecesi sizlerle beraber bunların ağbabalarına hayatlarının dersini verdik. Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon para bulundu. Bunlar Isparta'ya da böyle girmişler. Altın ve parayı buldu güvenlik güçlerimiz ve el koydu. Türk Milleti olarak büyük bir destana imza attık.

Her yolu deneyerek başaramayanlar bizi ekonomi üzerinden sınamaya kalktılar. Başarılı olamadılar. Aldığımız tedbirlerle iyileşmeyi hızlandırdık. Açıkları kapatıyor, reel sektörde çarkları hızlandıracak adımlar atıyoruz. Kalkınmadan, istihdamdan taviz vermediğimiz gibi, tasarruf ve bütçe disiplininden de taviz vermeyeceğiz.