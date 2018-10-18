Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan: Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bundan sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkının ve Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, fiziki sınırımız olmasa da Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz." dedi.
 
Erdoğan şunları söyledi:
 
"Bundan sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkının ve Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz. Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz, proje bitmek üzere. Türkiye olarak Gökoğuz Türklerinin kendi vatanlarında hayatlarını en üst standartlarda sürdürebilmeleri için sizleri desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah Komrat'ta çok yakında başkonsolosluğumuzu da açacak, başkonsolosumuzu da atayacağız. Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun, bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisler yol ortasında tartışan şahsın belindeki silahı böyle aldı

Polisler yol ortasında tartışan şahsın belindeki silahı böyle aldı

Konsolosluk binasındaki incelemelerde kırmızı lekeli bu görüntü merak konusu oldu

Konsolosluk binasındaki incelemelerde kırmızı lekeli bu görüntü merak konusu oldu

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA