Başkan Erdoğan: Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü zirve İstanbul'da gerçekleştirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü zirvenin 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
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