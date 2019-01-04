Başkan Erdoğan: Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü zirve İstanbul'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır.' dedi.