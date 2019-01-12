Başkan Erdoğan: Bizi kara kışa gömmek isteyenler kendileri aynı sancıyla kıvranıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, "Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, "Rabbim inşallah bizlere, gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da gerek Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin." duasıyla başladı.

Seçmen sayısına değinen Erdoğan, "Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli'de, ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 bin. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Bunların hepsi gerçekten çok ciddi rakamlardır. Şayet bu değişimleri doğru şekilde takip edip milletimizin gönlüne girebilirsek seçim sonuçlarında belirleyici bir etkiye yol açabiliriz." dedi.

İstanbul'da yeni yüksek hızlı tren projesinin inşasına başlayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız. İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı. '2030 yılında Amerika üçüncü sıraya, Türkiye ise beşinci sıraya yükselecek' dedi." diye konuştu.

Türkiye'ye karşı tehdit oluşturma çabası içinde olanların pişman olacağını vurgulayan Erdoğan, "Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG'si, FETO'su, DEAŞ'ıyla eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. Bu örgütler uyuşturucudan haraca, insan kaçakçılığından fuhşa kadar her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kabusu haline dönüşecek. İşte o gün terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar ama iş işten de geçmiş olacak." dedi.