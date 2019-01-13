Başkan Erdoğan AK Parti'nin Sakarya adaylarını açıkladı

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bir cumhur ittifakı var ve bunun karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dört temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik yola çıktığımızda. Neydi? Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet." diye konuştu.

'Savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız'

Erdoğan, "Savunma sanayi içinde yer alan bütün girişimcilerimizin yanındayız, arkasındayız ve onlarla birlikte savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silahlı silahsız insansız hava araçlarımız, gemilerimiz, toplarımız, füzelerimiz, zırhlı araçlarımız, haberleşme sistemlerimiz, yazılımlarımız olmasaydı, inanın bana bugün bize nefes dahi aldırmazlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Her fırsatta bakanlıklarımıza, kurumlarımıza şu ikazı yapıyorum. Herhangi bir konuda bir ürünün ve hizmetin ülkemizde tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, ifası mümkünse gerekirse daha çok para ve zaman harcayıp bu yönde hareket etmeliyiz, gerçekten aciliyet kesbeden istisnai hususlar hariç." dedi.

'Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir artık bu devri kapatıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinde hedeflerimize ulaşacaksak bunu özel sektörün dinamizmi, sermayesi ve yenilikçi anlayışıyla açık ruhuyla gerçekleştirmeliyiz." şeklinde konuştu.