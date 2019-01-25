Başkan Erdoğan: Korkaklar zafer anıtı dikemez

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Nerede olursa olsun, darbecilerle yan yana olmayacağız"

Korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz her zaman darbelere karşı olduk. Dünyanın neresinde darbe ve darbeci varsa biz karşısındayız. İşte Mısır’da Mursi’ye darbe yaptılar. Biz karşısında durduk. O günden bugüne darbeyi yapanlarla bir kere olsun görüşmedik. Şimdi Venezuela’da böyle bir girişim var. Yine karşısındayız.

Nerede olursa olsun, darbecilerle yan yana olmayacağız. Eğer demokrasiye inanıyorsak, eğer demokrasiyi savunuyorsak o zaman demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Sandıkta milli irade var, millet var, cumhur var. Bay Kemal onlarla beraber, biz onlarla değiliz. Darbecilerle beraber olmayacağız.

"Erzurum bizi hiçbir zaman yanıltmadı"

Medeniyetin ve tarihin şehri Erzurum, AK Parti’nin en güçlü hayat damarlarından biridir. Erzurum bizi hiçbir zaman yanıltmadı. Şimdi Erzurum’da Cumhur İttifakı’nın karşısında ne var? Millilikten uzak bir ittifak var. Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle zillet ittifakı, bizim ifademizle illet ittifakı. Zillet ve İllet ittifakına 31 Mart akşamı en güzel cevabı vermeye hazır mıyız? Türkiye’nin neresinde Erzurumlu varsa bunlar Cumhur İttifakının yanındadır.

Bu vesileyle AK Parti kurulduğu günden beri Erzurum teşkilatımızın bünyesinde görev yapmış, partimize, şehrimize, ülkemize, demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu davaya gönül vermiş olup da vefat eden kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. Allah rahmet etsin

"Ayrılamadık birbirimizden, ayrılmayacağız inşallah"

2004 yılından beri belediyelerimizde görev yaparak Erzurum’a hizmet etmiş tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Erzurum’un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Biz Erzurum’u çok sevdik. Ama inanıyorum ki Erzurum da bizi çok sevdi. Ayrılamadık birbirimizden, ayrılmayacağız inşallah.

"Son 16 yılda Erzurum’a 23,5 katrilyon yatırım yaptık"

Türkiye’de siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti olmuştur. Geçtiğimiz 16 yılda 81 vilayetimizin her birine getirdiğimiz hizmetler, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanlardan 5 kat, 10 kat daha fazladır. Erzurum da bu hizmet seferberliğinden faydalanmıştır. Son 16 yılda Erzurum’a 23,5 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 418 yeni derslik kazandırdık. Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesi’ni kurduk.

Erzurum’a ikinci devlet üniversitemizi Erzurum Teknik Üniversitesi’ni kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 13 bin 776 yatak kapasiteli yurt binaları inşa ettik. Birkaç yıl içinde Erzurum Aşkale ve Oltu’da toplamda bin 250 kişilik yükseköğrenim yurtlarını da hizmete alıyoruz. Gençlerimizin eğitiminin yanında onları hayata ve iş dünyasına hazırlamak için de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin himayesinde Türkiye genelinde Bölgesel Kariyer Fuarları düzenliyoruz. Doğu Anadolu Kariyer Fuarını da 15 bölge üniversitesiyle birlikte mart ayında Erzurum’da gerçekleştiriyoruz. Daha önce farklı bir şekilde düşünülen bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şimdi şehir merkezine kazandırıyoruz.

"Güvenli bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz"

Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara Çanakkale'yle, Ku'tül Amare'yle, İstiklal Harbi'yle derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama gözleri arkalarında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin üzerindeki hesapları bitmedi. Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı, biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz.

Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, 1998’de Adana mutabakatıyla imza altına aldık. Sabrımız sınırsız değildir, sözlerin yerine gelmesini istiyoruz. Güvenli Bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz aksi halde biz oluşturacağız. Suriye sınırında tesis edilecek güvenli bölgenin işlerliğini sağlayacak tek güç Türkiye'dir.